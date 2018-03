Frust bei Pascal Wehrlein: "Für mich sollte ein Platz in der Formel 1 sein"

Nur noch zwei Deutsche fahren in der kommenden Saison in der Formel 1 - Pascal Wehrlein gehört nicht dazu. Der 23-Jährige, in der vergangenen Saison noch Pilot bei Sauber, startet 2018 wieder in der DTM. Das vielversprechende Talent muss sich die Königsklasse in diesem Jahr auf der Couch anschauen. Anders als Ferrari-Star und WM-Kandidat Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg, der mit Renault im kommenden Jahr die Podestplätze avisiert.