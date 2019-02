Patriots gegen Rams: Diese zehn Spieler können den Super Bowl entscheiden

Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren stehen die New England Patriots im Super Bowl, dem Endspiel der US-amerikanischen Football-Liga NFL. Tom Brady, der wohl beste Quarterback aller Zeiten, könnte sich mit einem Sieg gegen die Los Angeles Rams zum alleinigen Rekordhalter aufschwingen und als erster Spieler der NFL-Geschichte sechs Super Bowls gewinnen. Doch der 41-Jährige ist nicht der einzige Superstar auf dem Feld - der SPORTBUZZER verrät euch, auf welche Spieler ihr in der Nacht von Sonntag auf Montag achten müsst.