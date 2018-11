FC Bayern bestätigt: "Breitner nicht willkommen" - Franz Beckenbauer will vermitteln

Doch warum ist Breitner beim Rekordmeister nicht mehr erwünscht? "Grund für diese Entscheidung waren seine mehr als geringschätzigen Äußerungen über den FC Bayern und dessen handelnde Personen, welche er am 21. Oktober 2018 in der Sendung 'Blickpunkt Sport' des Bayerischen Fernsehens getätigt hat", gab Dreesen an.

Breitner kritisiert Hoeneß: "Verstehe vieles nicht"

Breitner hatte in der besagten Sendung die geschichtsträchtige Pressekonferenz des FC Bayern, als die Bosse kräftig gegen die Medien austeilten, kritisiert. Insbesondere an seinem langjährigen Freund Uli Hoeneß ließ er kein gutes Haar. "Es geht immer um die Familie, die FC-Bayern-Familie und dann müssen die Kinder heute sagen: Für den Papa müssen wir uns jetzt mal gewaltig schämen." In Richtung Hoeneß sagte er: "Was den Uli angeht: Ich verstehe vieles nicht, was dort passiert ist."