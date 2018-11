Dybala gibt dem FC Bayern einen Korb: Darum schließt der Juventus-Star einen Wechsel aus

Anzeige

Er ist 25 Jahre alt, befindet sich also im besten Fußballeralter und hat großen Anteil an den Erfolgen von Juventus Turin in den vergangenen Jahren: Paulo Dybala ist begehrt und auch der FC Bayern hat längst seine Fühler in Richtung des argentinischen Nationalspielers ausgestreckt.

Bereits 2017 machte Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit dem Corriere dello Sport keinen Hehl aus dem Interesse des deutschen Rekordmeisters: "Es gib derzeit einige hervorragende Spieler auf dem Markt. Wenn ich an einen denke, den ich gerne zum FC Bayern bringen würde, fällt mir einer wie Dybala ein." Mit diesem Geistesblitz ist der Bayern-Boss sicherlich nicht alleine, doch wird er sich - vermutlich wie viele andere Verantwortliche der europäischen Spitzenklubs - nun damit abfinden müssen, dass in Bezug auf einen möglichen Transfer der Wunsch Vater des Gedanken bleibt.

Der Transfermarkt ist für Dybala kein Thema

Nach Angaben der Sport Bild besteht von Seiten des Offensivspielers kein Interesse zu wechseln - weder in die Bundesliga noch in eine andere Liga. Angesprochen auf das Bayern-Interesse entgegnete Dybala: „Ich bin total happy, für Juventus zu spielen. Wir haben große Ziele, und darauf konzentriere ich mich. Der Transfermarkt ist überhaupt kein Thema für mich!“

Der Vertrag des quirligen und technisch versierten Stürmers bei der "Alten Dame" hat noch bis 2022 Gültigkeit, sein Marktwert wird aktuell auf 110 Millionen Euro geschätzt. Nicht nur Dybalas fußballerische Qualitäten hätten zum FCB gepasst, sondern auch dessen Ansprüche. "Wir wollen alles gewinnen", erklärte er mit Blick auf die anstehenden Saisonziele mit Juventus Turin.

Paulo Dybala lobt seinen Juventus-Kollegen Cristiano Ronaldo

Darüber hinaus nutzte Dybala die Gelegenheit, seinen Mannschaftskameraden Cristiano Ronaldo ins richtige Licht zu rücken. "Was mich beeindruckt, ist seine Bescheidenheit. Wenn man ihn in den sozialen Netzwerken oder am Fernseher sieht, hat man eine ganz andere Meinung von ihm. Aber in Wirklichkeit ist er einer wie wir. Er arbeitet hart, ist in jedem Training aufs Höchste konzentriert, aber auch gelassen, immer zu Späßen aufgelegt."

Am Dienstagabend unterstrich Paulo Dybala erneut seine Klasse, als er beim Testspielsieg Argentiniens gegen Mexiko den entscheidenden Treffer zum 2:0 (1:0) in der 87. Minute beisteuerte. Für die 1:0-Führung hatte Mauro Icardi von Inter Mailand bereits in der ersten Spielminute gesorgt. Schon am Freitag hatten die Argentinier in einem Testspiel gegen Mexikos Auswahl dasselbe Ergebnis erzielt.