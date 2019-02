Vier mögliche Winter-Transfers hatte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in dieser Wechselperiode auf seiner Wunschliste - keiner davon kam zustande. Sei es Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea, Lucas Hernández von Atlético Madrid, Adrien Rabiot von Paris St. Germain oder eben Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart. Der junge Franzose sollte dafür im Sommer zum Rekordmeister wechseln - oder doch nicht?

Pavard-Wechsel zum FCB? Reschke weiß von nichts

In der Sport Bild hat VfB-Manager Michael Reschke den Wirbel um den jungen Franzosen noch einmal angeheizt: "Da es noch keine Transfer-Vereinbarung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern gibt, können wir einen Wechsel von Benjamin Pavard für den nächsten Sommer auch nicht bestätigen ", sagte der 61-Jährige.

Aus dem Trainingslager des FC Bayern in Doha verkündete Salihamidzic im Januar, dass der Pavard-Deal für insgesamt 35 Millionen Euro sicher sei. Der Rekordmeister habe die Ausstiegsklausel im Kontrakt des Weltmeisters gezogen - dazu bedarf es im Regelfall keiner Zustimmung der Stuttgarter. Umso überraschender ist, dass sich nun der Sportvorstand des VfB zu Wort meldet. Laut der Sport Bild fühlt sich der VfB Stuttgart "vor den Kopf gestoßen" , zumal Pavard selbst die Entscheidung, zum Rekordmeister zu wechseln bereits bestätigt hat .

So erklärt Pavard den Bayern-Wechsel

Pavard war umworben, etliche europäische Vereine interessierten sich für den 22 Jahre alten französischen Innenverteidiger. "Als aber dann das Angebot des FC Bayern kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Bayern ist für mich der beste Verein der Welt", sagt Pavard in einem Interview mit der Bild . "Ich liebe Deutschland, die Mentalität, die Bundesliga . Deswegen wollte ich unbedingt hierbleiben."

Ein Schlüsselmoment sei gewesen, als er in der vergangenen Saison mit dem VfB in München im Spielertunnel gestanden habe. "Als ich die Bayern-Spieler neben mir gesehen habe und die Atmosphäre spürte, wusste ich: Dort will ich eines Tages spielen." Der FC Bayern könne die Champions League gewinnen. "Definitiv."