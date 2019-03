Horror-Unfall zwischen Werder-Keeper Pavlenka und Mehmedi: Das Netz ist schockiert

Es war DER Aufreger einer ansonsten ruhigen Anfangsphase in der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen (hier im SPORTBUZZER-Liveticker): Beim Stand von 0:0 rauschten Werder-Torwart Jiri Pavlenka und Wolfsburgs Angreifer Admir Mehmedi kurz vor dem Bremer Strafraum übel ineinander. Pavlenka ging mit dem Kopf voraus in den Mann und traf nicht nur den Ball, sondern auch seinen Schweizer Gegenspieler. Beide blieben benommen am Boden liegen.