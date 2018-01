Peinlich! Arsenal blamiert sich bei Schlusslicht - Klopp besiegt Wagner

Der FC Arsenal hat sich kurz vor der Verpflichtung des Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang kräftig blamiert. Die Gunners unterlagen am Dienstagabend mit 1:3 (1:1) beim bisherigen Tabellenletzten Swansea City. Nacho Monréal (33. Minute) hatte das Team um den deutschen Weltmeister Mesut Özil zunächst in Führung geschossen, aber Sam Clucas (34.) und Jordan Ayew (61.) drehten die Partie zugunsten der Swans, die damit zunächst sogar die Abstiegsränge verließen. Arsenal verliert als Fünfter der Premier-League-Tabelle langsam den Anschluss an die internationalen Plätze.