Pep Guardiola kündigt Rückkehr zum FC Barcelona an

Seit zwei Jahren arbeitet Trainer-Ikone Pep Guardiola nun schon in England, formte Manchester City zur alles überstrahlenden Macht in der Premier League. Doch ewig will der 47-Jährige nicht mehr bei den "Citizens" bleiben. In einem Interview mit Movistar kündigte der frühere Bayern-Coach eine Rückkehr zu seinem Herzverein FC Barcelona an - allerdings noch nicht sofort.

Pep Guardiola: Über eine Milliarde Euro Transferausgaben - die Top 20 Pep Guardiola hat schon über eine Milliarde Euro (!) an Transferkosten verursacht – unter anderem für Leroy Sané und Thiago Alcantara. Doch wie sieht die Bilanz im Detail aus? Wer war der teuerste Spieler, den Pep in Barcelona, München und Manchester holte? Der SPORTBUZZER hat die Top 20 der Pep-Einkäufe zusammengestellt. Thiago, Peps erklärter Lieblingsspieler ist übrigens gar nicht mehr dabei... © imago/Montage Gerade noch so in die Top 20 hat es eine der Lieblingsspieler Guardiolas geschafft. Der Chilene Alexis Sanchez wäre im Januar 2018 beinahe ein zweites Mal beim Katalanen gelandet, entschied sich dann aber für Manchester United. 2011 holte Guardiola den damals noch recht unbekannten Sanchez von Udinese Calcio nach Barcelona. Drei Jahre später zog er weiter zum FC Arsenal. Dazwischen: 141 Spiele, 47 Tore und 36 Vorlagen. Stark. Transferkosten: 26 Millionen Euro © imago Eine der ersten Verpflichtungen von Guardiola bei ManCity war 2016 der Deutsche Ilkay Gündogan, der von Borussia Dortmund ins Etihad wechselte. Nach langwierigen Verletzungsproblemen und mehreren Kreuzbandrissen ist der Nationalspieler inzwischen wichtiger Bestandteil der erfolgreichen City-Equipe. Transferkosten: 27 Millionen Euro © imago Eher die Kategorie Missverständnis: Medhi Benatia kam vor der Saison 2014/15 aus Rom zum FC Bayern, war jedoch meistens Ersatz und konnte die hohe Ablösesumme nicht rechtfertigen. Bei Juventus lief's dann wieder besser. Transferkosten: 28 Millionen Euro © imago Im Sommer 2017 legte ManCity komplett den Fokus auf die Stärkung der Defensive. Guardiola holte einen erfahrenen Mann von Real Madrid. Der Brasilianer Danilo kommt seither als zuverlässiger Allrounder auf Einsatzminuten links wie rechts - und auch im Abwehrzentrum. Transferkosten: 30 Millionen Euro © imago Vor seiner letzten Saison beim FC Bayern wollte Guardiola 2015 dringend offensive Impulse und bekam mit Douglas Costa einen echten Wirbelwind - auf und neben dem Platz. Der Brasilianer funktionierte unter dem Katalanen perfekt, wurde unter Nachfolger Ancelotti aber zum Störfaktor und nach einem öffentlichen Zoff mit Präsident Uli Hoeneß aussortiert. Transferkosten: 30 Millionen Euro © imago Groß waren die Fragezeichen, als Guardiola im Januar 2017 einen schmächtigen Teenager von Palmeiras verpflichtete, doch Gabriel Jesus ist inzwischen ein Vielfaches der (hohen) Ablösesumme wert. Schon sein erster Startelf-Einsatz war eine Augenweide: Ein Tor und eine Vorlage beim 4:0 gegen West Ham. Er legte nach: Mit zwei spielentscheidenden Toren beim Heimdebüt gegen Swansea. Transferkosten: 32 Millionen Euro © imago Es war die Rückkehr des verlorenen Sohnes, als Cesc Fabregas im Sommer 2011 zum FC Barcelona zurückkehrte. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in La Masia ausgebildet, wagte jedoch früh den Schritt zum FC Arsenal. Unter Pep Guardiola wurde er bei Barca wieder wichtig, kam allerdings an Busquets, Xavi und Iniesta nie so recht vorbei. Als Guardiola weg war, floh auch Fabregas - und schloss sich dem FC Chelsea an. Transferkosten: 34 Millionen Euro © imago Guardiolas erste fette Verpflichtung war Dani Alves, der im Sommer 2008 vom FC Sevilla nach Barcelona kam. Er blieb acht Jahre lang und revolutionierte die Position des Außenverteidigers mit packendem Offensivspiel auf eindrucksvolle Art und Weise. Transferkosten: 35,5 Millionen Euro © imago Dieser Transfer hat sich eher nicht bezahlt gemacht - und das tat sowohl dem Spieler als auch dem Trainer weh. Mario Götze kam 2013 mit Guardiola zum FC Bayern, fand aber in drei Jahren nie so recht den Weg in die Startformation der Münchner. 'Es war nicht leicht für Mario, wir hatten sieben Stürmer, es war auch nicht leicht für mich', sagte Pep. 2016 ging's zurück zum BVB. Transferkosten: 37 Millionen Euro © imago Kaum zu glauben, aber Arturo Vidal ist die teuerste Verpflichtung, die beim FC Bayern für Guardiola getätigt wurde. Der Chilene sollte mit seiner Winner-Mentalität ab 2015 für den ersehnten Champions-League-Titel sorgen, das misslang. Transferkosten: 37,5 Millionen Euro © dpa Der teuerste Torwart im Pep-Ranking: Der Brasilianer Ederson kam im Sommer 2017 von Benfica Lissabon nach Manchester und ersetzte den glücklosen Claudio Bravo im Kasten der Engländer. Die Investition hat sich gelohnt. Transferkosten: 40 Millionen Euro © imago Es war ein Wagnis, das sich aber auszahlte. Immerhin war David Villa schon 29 Jahre alt, als er für viel Geld aus Valencia nach Barcelona wechselte. Doch der Welt- und Europameister schoss für die Katalanen in drei Jahren starke 48 Tore in 119 Spielen. Transferkosten: 40 Millionen Euro © imago Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané kam im Sommer 2016 mit Guardiola aus der Bundesliga zu ManCity. Der Ex-Schalker entwickelte sich bei den 'Citizens' auf der linken Außenbahn zu einem absoluten Leistungsträger. Transferkosten: 50 Millionen Euro © imago Im Sommer 2017 widmete sich Guardiola auch der Stärkung der City-Offensive. Der junge portugiesische Rechtsaußen Bernardo Silva kam für eine gigantische Ablöse von der AS Monaco, die in diesem Sommer heftig bluten musste. Die Ablöse kann sich durch Bonuszahlungen auf 70 Millionen Euro erhöhen. Transferkosten: 50 Millionen Euro © imago Er gehört zu den stärksten Rechtsverteidigern der Welt: Kyle Walker von Tottenham wurde von Guardiola im Sommer 2017 als echte Verstärkung eingestuft. Er kam ins Etihad - und ersetzte Oldie Bacary Sagna auf der rechten Außenbahn stark. Transferkosten: 51 Millionen Euro © imago Das nennt man Mut: Im Sommer 2016 wechselte der damals erst 22-jährige John Stones vom FC Everton zu ManCity - als einer der ersten Spieler unter dem neuen Manager Pep Guardiola. Der elegante Innenverteidiger gilt als größtes Defensivtalent Englands, war zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung aber bereits der teuerste Abwehrspieler der Welt. Eine Bürde? Transferkosten: 55,6 Millionen Euro © imago Er ist der teuerste Außenverteidiger der Fußball-Geschichte. Im so finanzstarken Sommer 2017 kaufte Guardiola eine komplett neue Abwehr ein. Unter anderem auch Linksverteidiger Benjamin Mendy von der AS Monaco. Der Franzose zog sich allerdings nach nur fünf Spielen eine Kreuzbandverletzung zu und fehlt bis April. Mit seinen intensiven Social-Media-Aktivitäten ist er trotzdem Publikumsliebling bei den Citizens. Transferkosten: 57,5 Millionen Euro © imago Im Januar 2018 verpflichtete Manchester City den baskischen Innenverteidiger Aymeric Laporte von Athletic Bilbao. Der französische Nationalspieler kam zuvor aus der eigenen Jugend des Klubs aus der LaLiga. Transferkosten: 65 Millionen Euro. © imago So viel Geld für einen, der eigentlich nur Backup sein soll. Aber wenn Guardiola einen Spieler möchte, dann bekommt er ihn auch. Obwohl er bei ManCity im Sommer 2018 bereits ein Überangebot an Offensivspielern der Extraklasse vorfand (Sané, Sterling, Bernardo Silva) drängte er auf die Verpflichtung von Leicesters Riyad Mahrez, der schließlich auch kam. Transferkosten: 67,8 Millionen Euro © imago/Colorsport Der teuerste Transfer - und unbestreitbar auch der größte Fehleinkauf von Guardiola. Vor seiner zweiten Saison wollte der Katalane in der Saison 2009/10 einen neuen Impuls setzen und kaufte mit Zlatan Ibrahimovic einen fertigen Superstar von Inter Mailand. Das ging nach hinten los - Zlatan floppte trotz guter Trefferquote und fetzte sich hinter den Kulissen mit Guardiola. Nach nur einer Saison war er wieder weg - mit 45 Millionen Euro Verlust. Transferkosten: 69,5 Millionen Euro © imago

Seine Karriere will Guardiola definitiv in Katalonien beenden. "Ich werde dort aufhören, wo ich angefangen habe. Meine letzten Schritte werde ich hoffentlich in der Jugend von Barca machen", sagte der Erfolgstrainer, der in Spanien, Deutschland und England Meister wurde und in Manchester noch bis 2021 unter Vertrag steht. Zwei Mal wurde er Weltcuptrainer des Jahres, gewann ebenso häufig die Champions League. Nun sagt er: "Hoffentlich werde ich wieder Barca-Trainer sein." Ein Comeback bei den Katalanen hatte Guardiola schon im Juni in Aussicht gestellt.

Guardiola machte Barcelona zur besten Mannschaft der Welt