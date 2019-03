Pep Guardiola über Vertrags-Verhandlungen mit Ilkay Gündogan: "Dann können wir nichts machen"

Ilkay Gündogan und Manchester City : Das passt einfach. In 99 Pflichtspielen stellte der deutsche Nationalspieler bereits seine Klasse für die "Citizens" unter Beweis. Gemeinsam mit Trainer Pep Guardiola gewann Gündogan bereits die englische Meisterschaft und zwei Mal den Ligapokal. Doch endet die Beziehung zwischen dem 28-Jährigen und ManCity bald ? Sein Trainer hat auf einer Pressekonferenz nun offen über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem DFB-Star gesprochen - und damit Gerüchte über einen Abschied Gündogans (hat noch Vertrag bis 2020) angeheizt.

Guardiola über Gündogan: "Wenn er zu 100 Prozent hier bleiben will, dann hätte er bereits verlängert"

Guardiola sagte angesprochen auf seinen Schlüsselspieler im defensiven Mittelfeld: "Die Entscheidung über die Vertragsverlängerung liegt nicht nur bei uns. Wir verhandeln mit ihm und wollen, dass er jetzt verlängert. Gestern wäre besser gewesen als heute. Wenn er aber nicht will, dann können wir nichts machen", so der Ex-Bayern-Trainer offen über die aktuelle Situation um Gündogan. Darauf kam Guardiola zum Schluss: "Wenn er zu 100 Prozent hier bleiben will, dann hätte er bereits verlängert."