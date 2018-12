Pep Guardiola hofft auf einen langen Verbleib von Leroy Sané bei Manchester City

Pep Guardiola will Leroy Sané noch lange im Trikot von Manchester City sehen. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung des deutschen Nationalspieler sagte Guardiola über den ehemaligen Schalker: „Durch sein Alter und sein Potenzial können wir froh sein, ihn bei uns zu haben. Hoffentlich kann er noch viele, viele Jahre bleiben.“

Der Vertrag von Sané in Manchester läuft noch bis 2021. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, arbeitet Klub bereits an einer vorzeitigen Verlängerung. „Ich habe keine Informationen vom Verein, dass es Probleme gibt. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass alles gut läuft. Aber das ist auch kein Prozess, der nach einem Tag erledigt ist“, sagte Guardiola.