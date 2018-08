So witzig reagiert Pep Guardiola auf Lob von Jürgen Klopp

Der Spanier wurde während einer Pressekonferenz auf die Aussagen von Klopp angesprochen und setzte zunächst ein ernstes Gesicht auf. "Seit neun Jahren lebe ich damit der Favorit zu sein. Kein Problem", so Guardiola. "Bis auf eine Saison bei Barca. Es war als ich nach Barcelona kam und die Leute mich da nicht wollten. Dann habe ich das Triple gewonnen, und war immer der Favorit."

Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp hat in einem Interview mit Sport1 seinem Kollegen Pep Guardiola und dessen Verein Manchester City die Favoritenrolle auf den Gewinn des Premier-League-Titels zugeschoben.

Dann fing Guardiola an zu schmunzeln und ergänzte: "Also wir sind der Favorit. Danke Jürgen, das ist so nett von dir."