Pep Guardiola sauer wegen Schalke-Transfer von Rabbi Matondo

Schalke 04 statt Manchester City: Offensiv-Juwel Rabbi Matondo hat eine Entscheidung für seine Zukunft getroffen . Am Mittwoch unterzeichnete der 18 Jahre alte Waliser einen Vertrag bei S04 bis 2023. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund 9 Millionen Euro. „Wir sind froh, dass wir Rabbi in den vergangenen Wochen in Ruhe und ohne große Öffentlichkeit davon überzeugen konnten, dass ein Wechsel zu uns die richtige Entscheidung für ihn ist“, teilte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel mit. Manchester-City-Trainer Pep Guardiola findet den Transfer dagegen weniger gelungen, wie er nun sagte.

So angefressen reagiert Guardiola auf den Matondo-Transfer des FC Schalke

Bei Manchester City war Matondo laut Trainingsdaten der schnellste Spieler im Verein. Dennoch kam der 18-Jährige in dieser Spielzeit bisher nur in der U23 von City zum Einsatz. In elf Ligaspielen traf der gebürtige Liverpooler sechsmal. Schon im November gab Matondo sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Wales. „Hier haben Mesut Özil, Ivan Rakitic oder Leroy Sané wichtige Schritte in ihrer Karriere gemacht“, wird Matondo auf der Schalker Homepage zitiert. „Dazu kamen sehr gute Gespräche mit dem Trainer, auch meine neuen Mitspieler wussten nur Gutes zu berichten. Zudem ist die Bundesliga eine tolle Liga. Schalke 04 ist die richtige Entscheidung für meine fußballerische Zukunft.“