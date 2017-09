Pep Guardiola: Streik! Schwere Vorwürfe an neuen BVB-Star Sancho

Dieser Fall weckt Erinnerungen an die Transfer-Posse um Ousmane Dembélé. Der einstige Dortmund-Hoffnungsträger erschien einfach nicht mehr zum Training nachdem sein Klub ein Transfer-Angebot des FC Barcelona ausgeschlagen hatte. Kurz vor Ende der Transferperiode einigten sich beide Klubs dann doch. Guaridola berichtet im Fall Sancho Ähnliches. Der Vertrag mit dem Flügelspieler in Manchester sollte sogar verlängert werden: "Wir hatten mit Sancho schon eine Einigung erzielt", sagte der Ex-Bayern-Coach. "Wir hatten uns schon die Hand gegeben und ihm ein großartiges Angebot unterbreitet." Sancho hätte knapp 1,5 Millionen Euro im Jahr verdienen können.

Guardiola knallhart gegenüber Sancho

Doch es kam alles anders: Laut Guardiola habe der junge Engländer dann kurz vor der US-Saisonvorbereitungs-Tour eine absolute Kehrtwende vollzogen. Pep wollte den Nachwuchsspieler Sancho eigentlich in den Profi-Kader integrieren und jeden Tag trainieren lassen - doch soll Sancho gesagt haben, dass er den Vertrag nicht mehr unterschreiben wolle. "Dann haben wir gesagt: Ok, dann fliegst du nicht mit uns in die USA", so Guardiola. Nach der Rückkehr aus den USA sei Sancho dann nicht mehr beim Training erschienen. "Er sollen kommen, aber er kam nicht. Ich sagte: 'Wo bist du?'." Von dem Spieler habe es jedoch keine Antwort mehr gegeben. Bestraft habe City seinen Spieler allerdings nicht.