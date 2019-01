Per Leihe aus Florenz: Bryan Dabo wird wohl der nächste Neue bei Hannover 96

Heldt bemühte sich wortreich, Ordnung ins Durcheinander zu bringen. „Wir entscheiden das gemeinsam, wir drei tragen die Verantwortung“, sagte er. Er könne die „Hinweise aus Sicht des Trainers nachvollziehen“, so Heldt weiter. „Es wäre sinnvoll, nachzulegen, wir haben noch Lücken.“ Aber: „Wir können nicht aus dem Vollen schöpfen. Wir sind nicht auf Rosen gebettet.“

Horst Heldt wollte noch etwas „klarstellen und einordnen“. Am Tag nach dem Transferalarm des 96-Trainers aus Marbella stellte sich der 96-Manager zwischen André Breitenreiter und Chef Martin Kind. Breitenreiter hatte die Verantwortung für die Sommertransfers bei 96 („nur Potenzial geholt, weniger Qualität“) weggewischt und drei neue Spieler gefordert. Ansonsten müsse 96 „mit den Konsequenzen leben“. Mit dem Abstieg, so war es gemeint. Kind hatte daraufhin erklärt: „Man kann die Verantwortung nicht abgeben und weiterleiten.“

Bilder aus dem Trainingslager in Marbella vom Vormittagstraining am 05. Januar 2019 ©

Hannover 96: Bilder vom Trainingslager in Marbella (5. Januar)

Sieben Einsätze hatte Dabo in der Serie A, sein Marktwert wird auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag in Florenz läuft bis Juni 2021. „Er steht auf der Liste und hat eine gewisse Priorität“, bestätigte 96-Chef Martin Kind. „Wir warten aber erst noch das Trainingslager ab.“

15 Grad, Sonne - die Anlage in Marbella lässt kaum Wünsche offen. Ein Rundgang durch das Trainingslager von Hannover 96 an der Costa del Sol.

Gehalt und Leihgebühr von Nicolai Müller und Kevin Akpoguma werden nicht von 96 bezahlt, sondern von Kind und dem Mitgesellschafter Dirk Roßmann. „Wir haben die Finanzierung sichergestellt“, bestätigt Kind. Solange 50+1 besteht, als Darlehen – fällt 50+1, geht das Geld in den 96-Topf.

„Wir vertrauen den Spielern, die wir haben“

Um nicht auf die Pleiteschiene zu geraten, sagte Heldt noch: „96 ist finanziell gesund, anders als vielleicht andere Vereine, die sich verschulden.“ Heldt deutete an, dass sich 96 weiter auf dem Transfermarkt umsieht. „Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht“, sagte Heldt noch. „Wir vertrauen den Spielern, die wir haben, und sind überzeugt, dass wir den Klassenerhalt mit ihnen schaffen.“

Dass Breitenreiter dem Kader die nötige Siegesserie nicht zutraut, ist allerdings auch eine Erkenntnis seiner Forderungen. Vertrauen in die aktuelle Mannschaft zeigte sich darin nicht. „Alles gut, am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt“, sagte Heldt.