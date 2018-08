Kehrt Per Mertesacker zurück in die Bundesliga? "Mache meine Trainerscheine"

Per Mertesacker spielte bis zu seinem elften Lebensjahr in seinem Heimatort für den TSV Pattensen. 1995 wechselte er in den Jugendbereich von Hannover 96. Unter Jugendtrainer Jürgen Stoffregen schaffte der 1,98-Meter-Hüne am Profitraining teilzunehmen. © imago/Jan Becker