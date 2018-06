Campo Bahia? Per Mertesacker hofft auf die "Magie" von Watutinki!

Es war der Rückzugsort. Eine Oase der Ruhe. Die Kraft-Tankstelle. Das Campo Bahia war in doppeltem Sinne die Basis für den deutschen Titel-Triumph bei der WM 2014 in Brasilien - auch wenn es offenbar nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick war. "Wir haben anfangs gedacht: Was ist das denn, ein Holidaycamp? Das hat auch seine Zeit gebraucht", sagt Weltmeister Per Mertesacker im Gespräch mit dem SPORTBUZZER und erklärt, auf was es für die DFB-Elf im diesjährigen Quartier im rund 40 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Watutinki ankommen wird: "Man muss auch das neue Camp wieder mit Leben füllen. Die Jungs müssen sich wohlfühlen. Es wird nie gleich werden, aber ich hoffe, dieses Gefühl, diese Magie kommt zurück."