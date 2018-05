"Wollte unbedingt zu Hannover 96" - Wimmer-Wechsel ist perfekt

„Horst Heldt und André Breitenreiter haben mir eine sehr klare Idee davon vermittelt, was sie mit 96 in den kommenden Jahren vorhaben und welche Rolle ich dabei spielen kann. Das war sehr überzeugend – ich hatte direkt ein Super-Gefühl damit und wollte unbedingt zu 96 wechseln. Deshalb freut es mich sehr, dass es jetzt geklappt hat.", wird Wimmer in der 96- Pressemitteilung zitiert. Er erhält die Nummer 28 - die hat zuletzt unter anderem Lars Stindl getragen.

Die Kaufsumme ist extrem hoch, aber das Konstrukt von 96 und Spieler so gewollt. Der Club geht damit ein geringeres Risiko ein, zumal Wimmer in der Rückrunde nicht mehr spielte. Wimmer will seinerseits in der Bundesliga beweisen, dass er mindestens so gut ist wie vor seinem Wechsel aus Köln nach Tottenham.

"Neben seinen sportlichen Qualitäten hat uns Kevin bei unserem Treffen in England auch charakterlich überzeugt. Er hat richtig Bock auf unseren Fußball, möchte bei 96 Verantwortung übernehmen und zu alter Leistungsstärke finden", betonte 96-Coach André Breitenreiter.

Wimmer ist nach Offensivkraft Takuma Asano (Arsenal) die zweite Leihkraft aus England.