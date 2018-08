Perfekt: René Villadsen wechselt zum SC DHfK Leipzig

Der dänische Schlussmann trainierte am Donnerstag bereits in Leipzig zur Probe. Coach Michael Biegler überzeugte die Leistung des Keepers und zeigte anschließend mit dem Daumen nach oben. Am Freitag absolvierte Villadsen noch erfolgreich den Medizincheck.

„Für den kurzfristigen Wechsel mussten viele Dinge zusammenpassen, denn meine Familie lebt in Dänemark. Ich bin sehr glücklich über die Lösung, die Aarhus und Leipzig gefunden haben. Die Entwicklung vom SC DHfK finde ich überragend. 2015 habe ich mit Eisenach noch in der zweiten Liga gegen Leipzig gespielt, und der Verein hat sich so schnell in der Bundesliga etabliert“, sagte Villadsen nach seiner Unterschrift.