Perfekte englische Woche: Poulsen besorgt Last-Minute-Sieg für RB Leipzig

Leipzig. RB Leipzig hat sich mit Bayer Leverkusen einen spektakulären Schlagabtausch geboten, das entscheidende Tor fiel aber erst in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Yussuf Poulsen traf in der 93. Minute zum umjubelten 1:0 (0:0)-Sieg. Mit dem Erfolg im ausverkauften heimischen Rund bleibt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl in der englischen Woche ungeschlagen und baut seinen Vorsprung auf den Verfolger aus Hoffenheim auf sieben Punkte aus. Die TSG verlor überraschend beim HSV mit 1:2. Ob der Abstand zu Borussia Dortmund auf Rang vier weiter wächst, entscheidet sich am Abend beim Bundesliga-Kracher Bayern gegen BVB (18.30 Uhr).

Zweiter Besuch von Jogi Löw

14 Torschüsse zur Pause

Im zweiten Durchgang knüpfen beide Teams mit offensiver Power an die ersten 45 Minuten an. Ein Treffer liegt vor allem für den Gastgeber stets in der Luft. Werner setzt sich in der 68. Minute mit einem Sprint gegen zwei Bayer-Spieler durch, bekommt den Ball im Abschluss aber nicht unter Kontrolle. Hasenhüttl wartet lange mit dem ersten Wechsel. In der 73. Minute kommt Poulsen für Burke.

Orban sieht in der 88. Minute Gelb-Rot und muss vom Platz. Hasenhüttl bringt Upamecano für Werner. Fünf lange Minuten Nachspielzeit. Yussuf Poulsen trifft zum umjubelten Siegtreffer. Nach einem Konter über Forsberg grätschte Poulsen in dessen Querpass und der Ball landete dank des Innenpfostens im Tor. Das Stadion steht Kopf.