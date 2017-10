Perfekte WM-Quali: Deutschland holt Weltrekord gegen Aserbaidschan

Zehn Spiele, zehn Siege: Die deutsche Nationalmannschaft hat nach kleineren Problemen in der ersten Halbzeit den Fußball-Zwerg Aserbaidschan klar geschlagen - und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Noch nie gelang es einer Mannschaft, sich so dominant zu qualifizieren.

Was gab es an diesem Ort nicht alles für legendäre Schlachten. Am Betzenberg in Kaiserslautern kickten einst Horst Eckel und Fritz Walter, hier schlug der heimische FCK einst Real Madrid und den FC Barcelona. Inzwischen schlagen hier Teams wie Sandhausen und Heidenheim vor Geisterkulisse im Abstiegskampf der 2. Liga auf. Möglich sogar, dass es dieses historische Stadion im nächsten Jahr gar nicht mehr gibt.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten gegen Aserbaidschan Bernd Leno: Schaffte es wieder mal, durch provokantes Verhalten einige gefährliche Situationen zu verursachen. Sah auch beim 1:1-Ausgleich im kurzen Eck alt aus. In dieser Form muss er um sein WM-Ticket zittern. NOTE 5 © imago Joshua Kimmich: Einer der wenigen, der zumindest annähernd seine Leistung abrief. Viel unterwegs, wenige Fehler. In der Defensive allerdings teilweise auch anfällig. NOTE 3 © imago Shkodran Mustafi: Übernahm den zentralen Part in der Dreier-Abwehrkette, strahlte allerdings höchste Unsicherheit aus. Man merkt, dass ihm derzeit das Selbstvertrauen fehlt. Dann musste auch er verletzt raus. NOTE 5. © imago Niklas Süle: Schlug gleich in der Anfangsphase übel über den Ball, musste danach behandelt werden. Schleppte sich noch eine Viertelstunde durch, dann war Schluss. NOTE 4. © imago Emre Can: Versuchte sich in der Kroos-Rolle, was ihm allerdings nur selten gelang. Viele Fehlpässe auf dem rutschigen Geläuf. Sorgte aber mit einem schönen Schuss für das 5:1. NOTE: 3 © imago Leon Goretzka: Erzielte den frühen Führungstreffer mit einem schicken Hacken-Kick. Tauchte danach auch ab und passte sich dem schwachen Niveau an. Traf später noch zum 4:1. NOTE 2 © imago Julian Brandt: Begann sehr unglücklich auf der rechten Seite. Kam nur selten an seinen Gegenspielern vorbei. Schöne Flanke zum 2:1. NOTE 4 © imago Leroy Sané: Probierte es zumindest immer wieder im 1:1, seine enorme Schnelligkeit auf den ersten Metern auszuspielen. Aber auch seine Erfolgsquote blieb recht überschaubar. Vergab aus fünf Metern völlig frei die 2:1-Führung, bereitete das 4:1 vor. NOTE 3. © imago Thomas Müller: Ungewohnt unauffällig. Schöner Doppelpass vor der Großchance von Wagner, eine gute Flanke - viel mehr kam aber auch vom Kapitän nicht. NOTE 4 © imago Lars Stindl: War bemüht, die Bälle zu verteilen - was ihm mal besser, mal schlechter gelang. Pech mit einem Pfostenknaller. NOTE: 3. © imago Sandro Wagner: Bekam als zentrale Spitze wenige Bälle. Hatte dann allerdings einen peinlichen Auftritt, als er aus zwei Metern nur den Pfosten traf. Dann köpfte er das 2:1 – sein 5. Tor im 5. Länderspiel. NOTE: 3. © imago Antonio Rüdiger: Kam nach 20 Minuten für den verletzten Süle. Fügte sich gleich gut ein und belebte den Spielaufbau. Ließ sich dann vor dem 1:1-Ausgleich recht billig abkochen, erzielte per Kopf aber das 3:1. NOTE 4. © imago Matthias Ginter: Kam in der 36. Minute für den verletzten Mustafi. Schaltete sich hin und wieder in die Offensive mit ein. Verhinderte in letzter Sekunde das 2:5. NOTE 3. © imago Amin Younes: Ersetzte in der 69. Minute Müller, konnte für keine nennenswerten Akzente mehr sorgen. NOTE 4. © imago

Da passte es irgendwie ins Bild, dass die deutsche Nationalmannschaft sich bereits vor einigen Tagen vorzeitig für die WM in Russland qualifizierte und das letzte Gruppenspiel gegen den unattraktiven Gegner aus Aserbaidschan zum besseren Schaulaufen verkommen musste. Immerhin kamen trotzdem gut 34 000 Zuschauer auf den „Betze“ – so oft bekommt man hier halt nicht mehr großen Fußball zu sehen.

Aserbaidschan-Spieler war bereits im Gefängnis

Dass es dieser verregnete Abend trotz eines sehr überschaubaren Auftritts dennoch in die Geschichtsbücher schaffen wird, lag daran, dass Deutschland mit dem 5:1-Sieg einen Weltrekord aufstellte. Zehn Siege in zehn Qualifikations-Spielen hatte bis gestern nur Spanien auf dem Weg zum WM-Triumph 2010 in Südafrika geschafft. Der Weltmeister knackte diese Bestmarke nun dank des besseren Torverhältnisses.

Allerdings wurde es erst am Ende ein (einigermaßen) würdiger Auftritt gegen die Truppe des ehemaligen Real-Stars Robert Prosinecki, der an der Außenlinie 90 Minuten herumsprang, als ginge es für seine Mannschaft um den WM-Titel. Mit Javid Hüseynov stand bei den Gästen ein Spieler in der Startelf, der angeblich einen Journalisten nach dessen Kritik brutal zusammenschlagen ließ und der an den Folgen der Verletzungen gestorben war. Hüseynov wurde zunächst zu vier Jahren Haft verurteilt, die Strafe wurde dann auf 14 Monate reduziert – ins Gefängnis musste er aber nie und spielt mittlerweile sogar wieder fürs Nationalteam.

Nach dem sehenswerten und frühen Führungstreffer durch Leon Goretzka (8. Minute) blieb die zweite Garde von Bundestrainer Jogi Löw vieles schuldig. Zudem verletzten sich mit Shkodran Mustafi und Niklas Süle auch noch zwei Akteure.

Beim zwischenzeitlichen Ausgleichtreffer gaben Antonio Rüdiger wie auch Torwart Bernd Leno ein peinliches Bild ab – es hagelte sogar Pfiffe vom wenig verwöhnten Publikum. Erst nach dem 2:1 durch Sandro Wagner, der wieder mal seine Torjägerqualitäten bewies (54.), kam das Löw-Team nochmal ins Rollen und schraubte das Ergebnis durch ein Eigentor, Goretzka und Emre Can noch standesgemäß auf 5:1 hoch.

Bei der Auslosung zur Weltmeisterschaft in Russland wird Deutschland als Kopf einer Vorrundengruppe gesetzt sein. Titelverteidiger Deutschland wird sicher unter den acht Gruppenköpfen sein, wie die FIFA am Sonntag bekannt gab.

Für die DFB-Auswahl ergeben sich somit sieben Gruppen-Möglichkeiten und nicht wie zuletzt vom Verband selbst angegeben 28 verschiedene Losoptionen in den Gruppen B bis H. Löw will erst nach der Auslosung über ein Team-Quartier entscheiden, da die Spielorte diese Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

Definitiv wird Deutschland eine Gruppenpartie in Moskau bestreiten, da alle acht Gruppenköpfe zu einem Spiel entweder im Finalstadion Luschniki oder in der kleineren Spartak-Arena antreten. Die beiden anderen Spielorte sind je nach Gruppe unterschiedlich. Insgesamt gibt es zwölf WM-Arenen in vier verschiedenen Zeitzonen.

Unverändert könnte es schon in der WM-Vorrunde zu Duellen mit den Ex-Champions Spanien oder Italien oder auch starker Konkurrenz aus Frankreich oder Chile kommen. Diese Teams wären nach derzeitigem Stand nur in den Töpfen zwei oder drei. Fix ist, dass die DFB-Elf nur gegen maximal eine weitere europäische Mannschaft in der Gruppenphase spielen wird.

