Personallage bei Hannover 96: Felipe, Walace und Anton wieder im Training

Bloß nicht verkrampfen vor dem wegweisenden Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag. Beim Training von Hannover 96 am Mittwoch war die Stimmung gelöst. Trainer André Breitenreiter ließ seine Spieler in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander antreten - der Spaß kam dabei nicht zu kurz.