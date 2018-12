Interesse von Bayer 04 Leverkusen: Peter Bosz vor Bundesliga-Comeback?

Diese Rückkehr wäre ein Hammer! Nach Informationen des Kicker hat Bayer 04 Leverkusen Kontakt mit Peter Bosz aufgenommen. Der Holländer, der in der vergangenen Saison nach 15 turbulenten Spieltagen bei Borussia Dortmund entlassen wurde, ist als Nachfolger von Heiko Herrlich im Gespräch, der nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt mehr denn je unter Druck steht.

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Bosz-Zeit beim BVB war kurz und intensiv

Die Zeit von Bosz beim BVB war kurz und intensiv. Gerade einmal 161 Tage lang trainierte Bosz die Dortmunder. Nach einem furiosen Saisonstart mit acht ungeschlagenen Spielen in Folge ging es stetig und steil bergab. Nach einer 1:2-Pleite gegen Werder Bremen und dem Aus in der Gruppenphase der Champions League wurde Bosz jedoch gefeuert und durch Peter Stöger ersetzt. Im Sommer 2018 folgte schließlich Lucien Favre - der dem BVB neues Leben einhauchte und nach dem 15. Spieltag (fast genau ein Jahr nach der Bosz-Entlassung) ebenfalls gegen Werder Bremen Herbstmeister wurde.

Bosz, der mit atemberaubenden Tempofußball erst bei Ajax Amsterdam und später auch beim BVB für spektakulären Fußball stand und mit Ajax sensationell ins Finale der Europa League einzog, ist seit seinem Aus in Dortmund bereits bei verschiedenen Bundesligisten im Gespräch gewesen, zuletzt nach der Entlassung von Tayfun Korkut in Stuttgart. Nun könnte eine Rückkehr von Bosz in die Bundesliga unmittelbar bevorstehen.