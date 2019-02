BVB-Boss Watzke lobt Ex-Coach Peter Bosz: "Ein hervorragender Trainer"

Gerade einmal 14 Monate sind seit der Entlassung von Peter Bosz bei Borussia Dortmund vergangen. 14 Monate, in denen sowohl beim BVB aus auch bei Bosz selbst viel passiert ist. Die Dortmunder hatten in jener Zeit bereits zwei weitere Trainer und stehen unter Boszs Nach-Nachfolger Lucien Favre derzeit an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Und Bosz hat mit Bayer 04 Leverkusen einen neuen Klub gefunden. Am Sonntag gastiert der Holländer mit seinem neuen Klub an alter Wirkungsstätte - und wird vom Verein wohl ehrenhaft empfangen.