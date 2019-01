Rudi Völler: Deshalb ist es gut für Bayer 04, dass Peter Bosz beim BVB gescheitert ist

Er sei "überzeugt, dass die Erfahrungen, die er (Peter Bosz, d. Red.) beim BVB gemacht hat, uns jetzt helfen werden", betonte Völler. "Peter will allen beweisen, dass die Zeit in Dortmund ein Ausrutscher war. Darauf brennt er." Die Leverkusener riskieren mit dem Wagnis Peter Bosz viel. So viel, dass sie den Vorgänger des Holländers Ende des Jahres unter kontroversen Umständen nach einer starken Siegesserie entließen - was auch einen Sturm der Entrüstung bedeutete.