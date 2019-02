Leverkusen-Trainer Peter Bosz sauer nach Pokal-Blamage: "... dann darf man hier nicht gewinnen"

Bayer-Trainer Bosz bedient: "Wir müssen Fußball spielen"

Bosz: "Kann nicht sein, dass die ganze Halbzeit schlecht ist"

Bosz sauer: "Wenn man direkt nach der Pause den Gegentreffer bekommt, kann es nicht sein, dass die ganze Halbzeit schlecht ist – das war leider der Fall." Kritik an seiner Taktik will der Holländer nicht hören: "Die Gegentore haben nichts mit unserer offensiven Ausrichtung zu tun. Wenn wir in der ersten Halbzeit so verteidigen können, ist die zweite unerklärlich."