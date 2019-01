Peter Gulacsi bei der Wahl zu Ungarns "Playboy Man of the Year" nominiert

Verdient hätte "Pete" die Auszeichnung allemal. Der Routinier in den Reihen der Roten Bullen spielt eine überragende Saison. In der Hinrunde blieb er sieben Mal ohne Gegentor. Das gelang sonst nur Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund bestätigte der Ungar seine starke Form und konnte am Ende nur durch einen Sonntagsschuss von Axel Witsel überwunden werden. Am Sonntag beim 4:0-Auswärtserfolg gegen Fortuna Düsseldorf blieb Gulacsi dafür erneut ohne Gegentreffer.