Peter Stöger: "Das war mein letztes Pflichtspiel für den BVB"

Roman Bürki: Dortmunds Torhüter aus der Schweiz muss sich in der kommenden Saison einer neuen Konkurrenzsituation stellen. Bislang die klare Nummer eins, bekommt er nun mit Landsmann Marvin Hitz einen Vertreter, der auch danach streben wird, regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen. Wenn sich Bürki weiter solche krassen Patzer leistet, wie vor dem 0:1, als er erst ein Pirouette drehte und dann den Gegner bediente, wird er mit Sicherheit auf der Bank landen. Auch beim dritten Hoffenheimer Tor sah Bürki nicht gut aus. NOTE 5 © Getty

Lukasz Piszczek: Der Pole hatte große Probleme, seine Abwehrseite dicht zu halten. Über die Seite von Lukasz Piszczek liefen die meisten Hoffenheimer Angriffe, Dortmunds Routinier gelang es nie, seine Gegenspieler aufzuhalten. In der zweiten Halbzeit steigerte sich Piszczek, als Hoffenheim drückte, kratzte er den Ball von der Linie. NOTE 4 © Imago

Manuel Akanji: Zuletzt auf der linken Abwehrseite eingesetzt, rückte Manuel Akanji in Abwesenheit von Sokratis (gelbgesperrt) und Toprak (verletzt) ins Zentrum, um dort die Dortmunder Defensive zusammenzuhalten. Das tat Akanji mit großer Ruhe und Übersicht, allerdings schlug er einmal im eigenen Fünfmeterraum über den Ball, was Abzüge in der B-Note gab. NOTE 3 © imago

Marcel Schmelzer: Die Personalnot machte es möglich, dass der Kapitän beim letzten Saisonauftritt wieder in die Stammformation rückte. Und zwar links in der Dreierkette, ein System, was der BVB sonst nicht vorführt. Schmelzer zeigte eine solide Leistung und machte deutlich, dass in der neuen Saison durchaus wieder mit ihm zu rechnen ist. NOTE 3 © Getty

Julian Weigl: Vor der Abwehr steht Julian Weigl und hält die Gegner frühzeitig auf. Das ist die Arbeitsplatzbeschreibung des Nationalspielers, doch in Hoffenheim erfüllte er seinen Job nicht zufriedenstellend. Zu oft lief das Spiel an Weigl vorbei, zu wenig Dominanz strahlte er auf. Das war zu wenig. NOTE 4 © imago

Nuri Sahin: Dortmunds Urgestein hat zunehmend schlechte Karten, weil Nuri Sahin immer dann, wenn das Tempo angezogen wird, Probleme bekommt. Allerdings ist der Türke noch immer in der Lage, umsichtig zu agieren und Struktur ins Spiel zu bringen. Das gelang Sahin, klasse sein Anspiel auf Guerreiro, alles in allem eine anständige Vorstellung. NOTE 3 © dpa

Raphael Guerreiro: Zuletzt spielte der Europameister aus Portugal im Dortmunder Spiel gar keine Rolle mehr, weil er mit Verletzungen zu tun hatte. In Hoffenheim legte Guerreiro fulminant los, hatte die erste gute Chance und sorgte auch sonst auf der linken Außenbahn für viel Alarm. Auch wenn er diese Qualität nicht über 90 Minuten durchhalten konnte, war es eine starke Vorstellung. Ganz stark seine Vorbereitung vor dem Ausgleich. Was die Leistung schmälerte, waren Guerreiros augenscheinliche Probleme in der Rückwärtsbewegung. NOTE 3 © imago

Jadon Sancho: Dortmunds Shootingstar der letzten Wochen sollte mit seinen Tempodribblings mithelfen, die so wichtige Champions-League-Qualifikation einzutüten. Doch der Teenager tat zu wenig, um die Hoffenheimer Hintermannschaft vor größere Probleme zu stellen. Sancho blieb zu oft hängen und entwickelte zu wenig Durchschlagskraft. Allerdings lief es für Sancho in der zweiten Halbzeit besser. NOTE 4 © dpa

Christian Pulisic: Eigentlich ist Christian Pulisic in der Lage, auf der rechten Außenbahn mit seiner Schnelligkeit und seiner Technik für reichlich Wirbel zu sorgen. Doch das zeigte er in der Rückrunde dieser Saison viel zu selten. Auch in Hoffenheim deutete der Amerikaner seine Klasse nur an. Für so viel Talent zu wenig. NOTE 4 © Getty

Marco Reus: Dortmunds Schlüsselspieler agierte hinter den Spitzen, um den tödlichen Pass zu spielen oder selbst zum Abschluss zu kommen. So weit die Theorie. Reus machte zu wenig aus seinen Freiheiten, einige schöne Läufe, einige gelungene Pässe aber insgesamt zu wenig. Seine ganze Klasse zeigte Reus, als er sich energisch durchsetzte und den Ausgleich erzielte. Mal wieder Dortmunds Lebensversicherung. NOTE 2 © imago

Andre Schürrle: Dass der Weltmeister beim Showdown in Hoffenheim mal wieder von Beginn an auf den Rasen durfte, war eine Überraschung. Doch wer gehofft hatte, Schürrle würde zünden, wurde mal wieder enttäuscht. Der Stürmer ist nur noch ein Schatten früherer Tage, als er in der ersten Hälfte allein auf das gegnerische Tor zulief, schob er den Ball am rechten Pfosten vorbei. Peinlich! NOTE 5 © imago

Shinji Kagawa: Der Japaner kam nach langer Verletzungspause in der letzten Viertelstunde, um noch etwas für die Offensive zu tun. Dafür reichte die Zeit allerdings nicht mehr aus. OHNE NOTE © imago