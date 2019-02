Ex-BVB-Coach Peter Stöger "heißer Kandidat" bei Leicester City

Erst Jürgen Klopp beim FC Liverpool, dann Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton - und jetzt Peter Stöger bei Leicester City? Mit dem Ex-Trainer von Borussia Dortmund könnte schon bald noch ein ehemaliger Bundesliga-Trainer an der Seitenlinie eines Premier-League-Klubs sitzen. Laut seinem eigenen Biografen Peter Linden sei Stöger ein "heißer Kandidat" auf die Nachfolge des bei Leicester City entlassenen Claude Puel , wie der Journalist in seinem Blog schreibt.

Stöger Kandidat bei Leicester City: Angebot von Huddersfield abgelehnt

Der 52 Jahre alte Österreicher arbeitete in Deutschland bereits erfolgreich beim 1. FC Köln (2013 bis 2017), den er in die Bundesliga und später sogar in die Europa League führte. 2017 trat er kurzfristig nach seiner Trennung mit den Kölnern den durch die Entlassung von Peter Bosz offen gewordenen Posten als BVB-Trainer an. Mit Borussia Dortmund erreichte Stöger die Qualifikation für die Champions League, wurde allerdings nicht weiter beschäftigt.