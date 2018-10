Rund vier Monate nach seinem Abschied von Borussia Dortmund liebäugelt Peter Stöger mit einer Rückkehr auf die Trainerbank - und will sich bei etwaigen Angeboten keinerlei Einschränkungen unterwerfen. In einem Sport Bild-Interview antwortete der Österreicher auf die Frage, ob er sich nach seinen Stationen beim BVB und dem 1. FC Köln auch ein Engagement bei den jeweiligen Erzrivalen Schalke 04 und Bayer Leverkusen vorstellen könne: "Das ist eine spannende Frage. Natürlich weiß ich um die Rivalität. Ich weiß aber auch, dass man es nie allen Leuten recht machen kann. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas ausgeschlossen, das will ich auch jetzt nicht."