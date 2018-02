Deutscher Trainer trifft auf Superstar: "So stoppen wir Neymar"

Peter Zeidler ist der Cheftrainer des französischen Zweitligisten FC Sochaux. Am Dienstag trifft er mit seinem Verein auf die Weltklasse-Mannschaft von Paris Saint-Germain. Im SPORTBUZZER-Interview erklärt er, wie er die Top-Fußballer um Neymar aufhalten will.

Frankreich und der Fußball, das sind die zwei Leidenschaften im Leben von Peter Zeidler. Lange Jahre arbeitete der 55-Jährige zeitgleich als Französisch-Lehrer und Fußballtrainer in Deutschland. Heute ist er nur noch Coach, doch auch seine Liebe zu Frankreich lebt er aktuell mehr denn je aus. Denn der gebürtige Schwabe ist der einzige deutsche Profitrainer in unserem Nachbarland – und steht vor einem absoluten Karriere-Highlight: Mit dem französischen Zweitligisten FC Sochaux-Montbéliard trifft er am Dienstag im Achtelfinale des französischen Pokals auf das Topteam Paris-Saint Germain.

Herr Zeidler, die Gemeinde Sochaux zählt 3978 Einwohner. Was erwartet die Weltstars um den Brasilianer Neymar in der Peugeot-Stadt? Peter Zeidler: Kein Freundschaftsspiel. Ich habe extra schon in die Wetter-App auf meinem Handy geschaut, es wird kalt. Da braucht Neymar schon zwei Paar Handschuhe (lacht). Und der Platz wird morastig sein. Wie groß ist der Hype dieser Tage in der Arbeiterstadt Sochaux? Der Hype in Sochaux ist enorm. Die Karten für das PSG-Spiel waren sofort weg. Die Leute haben vor der Vorverkaufsstelle im Auto geschlafen, um am nächsten Morgen an Tickets zu kommen. Die Schlange war 800 Meter lang. Wir hätten unser Stadion zweimal voll machen können. Aber das ist kein Wunder. PSG-Profis wie Neymar und Kylian Mbappé werden in Frankreich wie Rockstars gefeiert.

In welchem Luxushotel können diese Superstars im kleinen Sochaux denn gut übernachten? Luxus gibt es bei uns nicht. Aber die Hotels in Sochaux haben einen guten Standard. Doch das beste Hotel in Stadionnähe war ausgebucht, als PSG anfragte. Bitter. Zwei Seminare sollten dort am Montag stattfinden. Aber PSG hat die Seminargäste ausbezahlt, um das Hotel doch noch für sich zu haben. Man findet doch immer eine Lösung. Zur Not wird halt eine Ablöse bezahlt (lacht). Und Paris bringt ja auch vieles selbst mit. Sie reisen beispielsweise mit zwei eigenen Köchen an. Zum Sportlichen. Wie stoppt man Neymar? Es ist anders als früher. 1990 ließ man im WM-Finale Guido Buchwald gegen Maradona spielen, Ein-gegen-Eins. Neymar hältst du aber alleine nicht auf. Neymar ist kaum zu bremsen. Kaum heißt aber nicht gar nicht. Man muss Neymar zu zwei oder zu dritt attackieren, immer fair natürlich. Räume eng machen, ihm keine Sekunden Zeit lassen. Wir müssen versuchen, Neymar die Lust am Spiel zu nehmen – wenn er in diesem Spiel nicht geschont wird, was ich sehr schade finden würde. Wie stehen die Chancen für einen Sieg Ihres Vereins? Von 20 Spielen gegen Sochaux gewinnt Paris 19. Wir wollen aber diese eine Partie am Dienstag spielen.

