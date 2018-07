Nationalmannschafts-Kollege Petersen: "Özil hätte schöneren Abschied verdient"

Petersen, der in der vergangenen Bundesligasaison der beste deutsche Torjäger war, war am Montag ins Trainingslager seines Teams nachgereist. Am vergangenen Wochenende hatte er von seinem Trainer Christian Streich nochmal eine Auszeit bekommen, weil er durch das Trainingslager mit der Nationalmannschaft in Südtirol erst später Urlaub hatte als seine Mannschaftskollegen, mit denen er aber Anfang Juli gemeinsam in die Vorbereitung gestartet war.