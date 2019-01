Petr Macholda sagt den Dresdner Eislöwen tschüss

Dresden. Wenn die Dresdner Eislöwen am Freitag das Top-Spiel gegen Spitzenreiter Ravensburg bestreiten, wird noch einmal ein Mann im Rampenlicht stehen, der für die Elbestädter leider nicht mehr auflaufen kann. Petr Macholda wird sich an seinem 37. Geburtstag von den blau-weißen Fans verabschieden. Schon vor Weihnachten ist die endgültige Entscheidung gefallen. Der Verteidiger muss aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden. Der Publikumsliebling hatte sich bereits Ende September 2017 beim Spiel in Frankfurt eine schwere Schulterverletzung (knöcherne Absprengung und Bänderverletzung der ohnehin schon mehrfach verletzten Schulter) zugezogen. Mehrere Operationen und viele Monate intensiver Reha-Maßnahmen folgten. „Dabei gab es einige Schwierigkeiten. Ich habe mir die Meinung verschiedener Ärzte eingeholt und immer wieder gehofft, dass ich noch einmal spielen kann. Doch es reicht nicht mehr. Wenn ich hätte zurückkehren wollen, dann nur, wenn ich hundertprozentig Leistung bringen kann, doch das ist mit der Schulter nicht mehr möglich. Natürlich ist es mir nach 18 Jahren als Profi schwergefallen, die Entscheidung zu treffen, doch am Ende geht die Gesundheit vor“, so der Deutsch-Tscheche, der seit 2013 das Trikot der Eislöwen trug, in 227 Spielen 51 Tore erzielte.

Die Eislöwen betreten das Eis.

Dabei gehörte er zu den besten Bluelinern, die es bei den Elbestädtern gab. „Ich blicke auf tolle Jahre zurück und werde besonders die Zeit in Dresden nie vergessen. Ich bin mit dem Standort nach wie vor eng verbunden, verfolge das Geschehen oft im Stadion und drücke der Mannschaft die Daumen. Für die Unterstützung möchte ich mich besonders auch bei den Fans bedanken. Es hat mich sehr beeindruckt, wie viele Leute sich immer wieder nach meinem Gesundheitszustand erkundigt und mir Mut zugesprochen haben. Das bedeutet mir sehr viel“, betont Macholda, der sich besonders gern an 2004 erinnert, als er mit Zlin tschechischer Meister wurde. Auch die Saison 2012/13 war für ihn in Kladno ein Highlight: „Da war gerade der Lockout in Amerika und Superstar Jaromir Jagr hat bei uns mitgespielt.“ Bitter war für ihn 2007, als ihn Bundestrainer Uwe Krupp für die Nationalmannschaft und die WM nominiert hatte, er aber dann kurzfristig trotz deutscher Staatsbürgerschaft doch nicht auflaufen durfte, weil er zwischenzeitlich für den tschechischen Klub Karlsbad gespielt hatte. In Dresden verdiente er sich durch seine offene und ehrliche Art viel Respekt bei den Fans. Zudem hielt er auch in schwierigen Zeiten, als der Standort wegen finanzieller Probleme auf der Kippe stand, zum Verein.