Philadelphia – Sensationssieger im Sensations-Super Bowl

Skol aus Minneapolis. Das schönste an Experten ist, dass sie sich so schön irren können. So ging es auch dem Autor – und das in seinem 20. Super Bowl live im Stadion. Nein, nicht New England hat das Offensivfestival gewonnen – und nein, Tom Brady hat nicht wie fünf Mal zuvor, als Football-Zeus ganz zum Schluss den entscheidenden Blitz geschleudert. Nein, der letzte Pass in diesem Super Bowl der Rekorde, er war nicht göttlich, er verfehlte sein Ziel. Und nach dem Warnschuss 2017, als Atlanta die Seriensieger aus New England am Rande eines Debakels hatten und Brady das Spiel in letzter Sekunde drehte – nach diesem Warn- gab’s diesmal den Blattschuss für die scheinbar Unbezwingbaren. 41:33 hieß es am Ende für die Philadelphia Eagles. Und Zeus Brady wurde, zumindest für eine Saison, vom Olymp vertrieben.

Es war vor 67.612 Zuschauern im prächtigen US Bank Stadium von Minneapolis ein Festival der Pässe und des Laufspiels, ein Duell der Spielmacher, das einem jener 15-Runden-Boxschlachten aus den 1970er Jahren ähnelte. Es ging Schlag auf Schlag, praktisch jeder Angriff hätte den K.o. des Gegners bedeuten können, doch sofort folgte ein krachender Konter, der genauso saß. Dieser Showdown zwischen New England und Philadelphia war ein Super Bowl der Offensiv-Rekorde – was deutlich zulasten der beiden Abwehrlinien ging. Noch nie hat ein Team mit 33 Punkten den Super Bowl verloren. Noch nie hat ein Spieler so viele Pässe geworfen, die auch ankamen wie Tom Brady an diesem eisigen Abend von Minneapolis: 505 Yards. Der größte Raumgewinn (geworfen und erlaufen), den je ein Team in einem Superbowl erzielte: 613 Yards, New England. Die meisten Yards von beiden Teams zusammen (erlaufen und gepasst) in einem Spiel: 1151. Die meisten Pass-Yards in einem Spiel: New England, 500. Die größte Distanz geworfener Pässe in einem Spiel (beide Teams): 874 Yards und so weiter und so weiter.

Doch die neuen Rekorde nützen New England so gar nichts. Denn ausgerechnet Tom Brady war es, der seine Patriots mit einem Fehler gut zwei Minuten vor Schluss praktisch selbst aus den Spiel nahm. Nachdem er mit einem Passwurf so lange gewartet hatte, dass ihm die Defense der Eagles in Gestalt von Brandon Grandon auf den Leib rückte, schlug der Brady den Ball aus der Hand. Rookie Derek Barnett schnappte sich den freien Ball – und ein weiteres Fieldgoal sorgte 1:05 Minuten vor dem Ende für den 41:33 Endstand. Ein letzter Versuch des Sekunden später entthronten Helden Brady, per „Hail Mary“ – der Football-Wurf-Variante des aus dem Fußball weidlich bekannten „Hoch in den Strafraumschlagens“ – einen Touchdown zu erzielen. Es nützte nichts mehr.