Philipp Lahm vor ARD-Aus: Vertrag mit dem TV-Experten soll nicht verlängert werden

Und die Sun legt nach: Die deutsche Vorrundentabelle gibt es in der aktuellen Ausgabe auch noch zum ausschneiden. "Ausschneiden und nutzen, um besser drauf zu sein, wenn es einem mal nicht so gut geht", steht unten. © The Sun

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Vorrunde der WM 2018 ausgeschieden! Erstmals seit 1938 sind die Deutschen damit nicht in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft dabei. Wie die internationale Presse über das Debakel schreibt, zeigt der SPORT BUZZER in einer Bildergalerie. © imago/Sven Simon

„Es gibt eine Runde der Sportchefs im September, auf der darüber gesprochen wird“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zu den Personalien. Balkausky hatte nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland Lahm kritisiert. In einem Sport Bild-Interview machte er keinen Hehl daraus, dass man sich in Reihen des TV-Senders von dem Weltmeister von 2014 etwas mehr erhofft hatte - trotz der Bereicherung, die mit dem klangvollen Namen des ehemaligen Weltklassespielers einherging: "Philipp Lahm in unserem Team zu haben, war aufgrund seiner Erfahrung sicher sehr belebend. Manchmal hätten wir uns aber noch mehr von diesem Erfahrungsschatz und noch deutlichere Einschätzungen gewünscht."