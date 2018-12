Brisante Entscheidung: Keine Rolle für Lahm-Berater Roman Grill bei Heim-EM 2024

Der DFB trifft in Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 eine spannende Entscheidung: Spielerberater Roman Grill, enger Vertrauter des designierten Chefs des Organisationskomitees Philipp Lahm, wird keinen Posten im OK erhalten. Das geht aus einen Protokoll der letzten Präsidiumssitzung vor, das die Sport Bild publik machte. Grill gilt hinter den Kulissen als umstrittener, weil mächtiger Strippenzieher und Intimus Lahms, der Aushängeschild der DFB-Bewerbung für die EM in sechs Jahren war.