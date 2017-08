Philipp Lahm: "Ich wollte Sportvorstand des FC Bayern werden"

(Noch) aktive Legende: Bayern-Kapitän Philipp Lahm steht am Samstag gegen Schalke 04 vor seinem 500. Bundesliga-Spiel im Bayern-Trikot. Wir blicken in einer Bildergalerie auf die Meilensteine der Karriere des 33-jährigen Defensiv-Allrounders zurück. Ob Lahm seine Karriere nach dieser Spielzeit beendet, ist offen. Bayern-Coach Carlo Ancelotti würde jedoch gerne auch nächste Saison mit ihm arbeiten. Und was sein Ex-Trainer Pep Guardiola über ihn sagte, gleicht einer Liebeserklärung: "Er ist eine absolute Legende und der intelligenteste Spieler, den ich je in meiner Karriere erlebt habe." © Imago

Am 13. November 2002 debütierte Philipp Lahm auf europäischer Bühne. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte ersetzte Lahm im Duell mit dem französischen Erstligisten RC Lens (3:3) Markus Feulner. Bayern ist bereits ausgeschieden und steht als Gruppenletzter (!) fest. Lahms Potenzial schätzten die Bayern. Ein halbes Jahr später wurde er nach Stuttgart verliehen und nahm dort die gewünschte rasante Entwicklung.

Nachdem sein Kreuzbandriss auskuriert war, debütierte der junge Philipp Lahm am 19. November 2005 gegen Arminia Bielefeld für Bayern München. In der 63. Minute wird der Linksverteidiger für Bixente Lizarazu eingewechselt - der Beginn einer Weltkarriere wurde eingeläutet. 318 weitere Liga-Einsätze folgten. Felix Magath sei Dank! © Imago

Am 26. Januar 2011 trug Philipp Lahm zum ersten Mal die Kapitänsbinde mit dem FCB-Emblem, die ihm bis heute keiner streitig machen konnte. Im Pokalspiel gegen Alemannia Aachen war der 26-jährige Lahm wie beflügelt und lieferte eine überzeugende Leistung ab. Die Münchner zogen mit einem 4:0 ins Halbfinale ein. Dort war übrigens Endstation, weil Schalke-Keeper Manuel Neuer einen überragenden Abend erwischte. In der darauf folgenden Saison dirigierte dieser dann die Bayern-Abwehr. Wen wundert's? © Imago

Am 6. Mai 2006 hält Philipp Lahm zum ersten Mal eine Meisterschale in den Händen. Mit dem 1:1 bei Kaiserslautern bejubeln die Bayern ihre 19. deutsche Meisterschaft - die zweite in Folge unter Felix Magath. © Imago

Willy Sagnol (im Bild links) flankt, Santa Cruz verpasst, Lahm versenkt. Das war Philipp Lahms Tor-Debüt in der Bundesliga. Im Spiel gegen den VfL Bochum am 20. August 2006 erzielte der damals 23-Jährige den 2:1-Siegtreffer. In dieser Spielzeit mauserte sich Lahm zu einer festen Größe der Münchner. Das Spiel gegen Bochum war sein zweites Spiel nach seinem ersten und glücklicher Weise einzigen Kreuzbandriss. © Imago

Zwei Welten, die weiter nicht auseinander liegen könnten. Während Abwehr-Hüne David Luiz wie entfesselt auf den Abpfiff reagiert, tröstet Bayern-Kapitän Philipp Lahm den niedergeschlagenen Bastian Schweinsteiger. Die vermeintlich bitterste Niederlage seiner Bayern-Karriere musste Lahm ausgerechnet im "Finale dahoam" 2012 hinnehmen. In der Münchner Allianz Arena bezwang der FC Chelsea den deutschen Rekordmeister im Elfmeterschießen um den Champions-League-Titel. Vorausgegangen waren 120 dramatische Minuten, in denen die "Blues" unheimlich passiv auftraten. Symptomatisches Zahlenspiel: 20:1 Ecken für die Gastgeber. © Imago

In der folgenden Saison kam der FC Bayern jedoch stärker zurück. Das Triple unter Jupp Heynckes war bis dato einmalig. Der glorreiche Champions-League-Sieg im Jahre 2013 war nicht nur für den "Stern des Südens" die Kirsche auf der Sahne, sondern auch der größte Triumph von Philipp Lahm im Bayern-Dress. Ausgerechnet gegen den Rivalen Borussia Dortmund war es soweit. Auf dem heiligen Rasen des Londoner Wembley-Stadions lieferten sich die deutschen Top-Teams einen packenden Fight. In der 89. Minute erlöste Arjen Robben den Rekordmeister, traf zum 2:1 und besorgte somit den ersten Münchner CL-Titel seit 2001. Am 25. Mai um 22:34 erweiterte der FCB-Kapitän seine Titelsammlung um den begehrtesten Titel des europäischen Fußballs. © Imago