Philipp Lahm legt nach: Erneut Kritik an Löw und DFB

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat sich erneut für eine Änderung des Führungsstils von Bundestrainer Joachim Löw nach dem frühen WM-Aus des DFB-Teams ausgesprochen. „Ich denke, dass man mit der neuen Generation und den neuen Leuten nach so einem Ereignis die Ansprache auch verändern sollte“, sagte der 34 Jahre alte frühere Fußballer des FC Bayern München am Samstag in der ARD. In einem öffentlichen Brief schrieb Lahm am Donnerstag auf dem sozialen Netzwerk Linkedin unter anderem, die Mannschaft hätte bei der WM 2018 eine „straffere Führung“ gebraucht. Ein klarer Seitenhieb in Richtung Löw.