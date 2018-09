Philipp Lahm fordert neue Identität für DFB-Elf: "Brauchen neues Wir-Gefühl"

Die jüngsten Spiele gegen Frankreich in der Nations League und gegen Peru stellen für die deutsche Nationalmannschaft schon wieder erste Erfolge dar. Nach dem desaströsen WM-Aus in Russland hält DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm dennoch eine grundlegendere Neuausrichtung der Mannschaft für nötig: "Deutschland hat definitiv genügend Talente und das Potenzial, um bei einer Weltmeisterschaft erfolgreich zu sein. Jetzt geht es darum, mit Ruhe und Geduld eine neue Mannschaft zu entwickeln, die dann in ihrem Auftreten an die großen Teams von 1974, 1990 und 2014 erinnert", äußerte sich der 34-Jährige im Interview mit der Deutschen Sporthilfe.