Philipp Tschauner verlängert bei Hannover 96

Tschauner gehört zweifellos zu den sichersten Torhütern der zweiten Liga. 96 wird im Aufstiegsfall auch mit ihm in die erste Liga gehen. Ob als Nummer eins? Das wird sich zeigen. 96 wird im Falle der Erstklassigkeit sicher auch nach erstklassigen Torhütern suchen. Das Signal von Sonnabend aber zeigt dem aktuellen Torwart: 96 glaubt an Tschauners Qualität.

Tschauner war im Tor nie eine ganze Klasse besser als der Pokaltorwart Samuel Sahin-Radlinger. Aber als Schlussmann eines Kollektivs zeigt er seine Stärke. Er ist nicht der beste Fußballer, nicht der Klassenbeste, aber dafür ein Klassensprecher - im Mannschaftskreis vor den Spielen gibt er den Ton an, nicht Kapitän Manuel Schmiedebach oder Torjäger Martin Harnik.

Die Rolle des Vorsprechers war ein Hauptkriterium für 96, mit dem 31-Jährigen zu verlängern. "Philipp hat, seit er bei uns ist, immer nachgewiesen, dass er ein Führungsspieler und eine Persönlichkeit auf dem Platz ist. Er genießt einen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und im Verein", erklärte Geschäftsführer Martin Bader. In der offiziellen Erklärung des Clubs fällt ansonsten kein Wort über Tschauners unbestrittene Fähigkeiten als Torwart, vor allem durch seine Stärke im Eins-gegen-Eins rettete Tschauner seiner Mannschaft Punkte.

Die Verhandlungen haben nicht lange gedauert, aber einige Treffen waren nötig. "Wir haben schon so drei Runden gedreht", sagte Bader kurz vor der Unterschrift. Die Hauptsache für Tschauner: Er bleibt. Mit seiner Frau Jenny und seinem Sohn lebt er in der List, einen Kita-Platz ab Sommer hat die Familie für den Sohnemann schon gefunden. Es läuft also auch privat.