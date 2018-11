Kind und Freundin: So tickt HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga privat

Lasogga gibt aktuell so viele private Einblicke in sein Leben, wie nie zuvor. Die Bild begleitete den HSV -Stürmer über ein Jahr lang mit der Kamera und veröffentlichte dazu eine Dokumentation, die aktuell auf bild.de zu sehen ist.

Wer wechselt im Hause Lasogga die Windeln? Wer holt an einem freien Tag die Brötchen und wie macht sich Pierre-Michel Lasogga als Familienvater? Diese Fragen hat die Bild in ihrer Dokumentation über den Angreifer mit ihm und seiner Freundin Sally geklärt.

So macht sich Lasogga als Vater

Knapp zwei Jahre später kam dann bereits Tochter Milou auf die Welt. Mutter Sally freut sich über die neue Rolle ihres Freundes: "Pierre ist ein Familienmensch. Das merkt man besonders jetzt, wo er Papa ist. Er geht total in der Rolle auf, ist richtig süß."

Und auch Lasogga schätzt es, dass seine Freundin Rücksicht auf seinen Beruf als Fußballprofi nimmt: "Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie immer nachts aufsteht, damit ich fit zum Training kann. Unsere kleine Prinzessin ist das größte Geschenk überhaupt. Sie tröstet mich auch nach Niederlagen. Da reicht schon ein kleines Lächeln von ihr."

Nur beim Thema Windeln wechseln hält sich Lasogga offenbar noch etwas zurück. Er sagt zwar: "Also das mache ich auch schon mal." Aber seine Freundin erwiderte im Interview direkt: "Na ja, das kommt aber drauf an, was in der Windel ist."

Wenn der HSV-Profi mal kein Training hat, verbringt die kleine Familie ihre freien Tage übrigens am liebsten auf einem Spielplatz, im Zoo oder bei Freunden. "Wenn Pierre kein Training hat, stehe ich auf, gehe mit dem Hund spazieren und komme mit einem Cappuccino und einem Latte Macchiato zurück. Dann frühstücken wir zusammen. Milou schläft tatsächlich noch. Später unternehmen wir was zusammen", verrät Sally.