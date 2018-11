Pierre-Michel Lasogga über den HSV: "Da wirst du irgendwann bekloppt als Spieler“

Orel Mangala – Note 2: Mangala war bereits in Stuttgart einer der Lieblingsspieler von Trainer Hannes Wolf und stand heute erneut in der Startaufstellung. Sein Ballverlust leitete die erste Chance der Wiesbadener durch Manuel Schäffler ein. Nach diesem Missgeschick fing sich Mangala allerdings wieder, war viel am Spielgeschehen beteiligt, brachte den Ball schnell nach vorne, war zudem auch in der Defensive sicher. © 2018 Getty Images