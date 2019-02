Die Gegenwart für Pierre-Michel Lasogga ist rosig, seine Zukunft beim Hamburger SV weiter ungewiss. Mit dem Doppelpack am Mittwoch beim 2:1 gegen den SV Sandhausen unterstrich der 27-Jährige einmal mehr seine Wichtigkeit für den HSV und schraubte sein Torekonto in der laufenden Saison auf neun Treffer in 14 Einsätzen. Eigentlich gute Argumente für einen neuen Vertrag. Das Problem: Lasogga ist mit einem Jahresverdienst von angeblich 3,4 Millionen Euro der teuerste Zweitliga-Profi aller Zeiten. Die Hamburger würden den Stürmer zwar gern über das Saisonende hinaus halten - aber auf keinen Fall zu den derzeitigen Konditionen.