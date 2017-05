Angelt sich Hannover 96 Hoffenheims Ex-Kapitän?

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Hannover 96 an Darmstadt Torwart Sebastian Esser interessiert sein. Auch Mainz 05 soll um den Keeper buhlen. © dpa

Nach Informationen des Sportbuzzers will Primin Schwegler zu Hannover 96 kommen. Der 30-jährige Schweizer spielte zuletzt bei der TSG Hoffenheim nur eine Nebenrolle. © dpa

Noch ein Torhüter in der Gerüchteküche: Der Schalker Torwart Fabian Giefer soll bei Hannover 96 ebenfalls im Gespräch sein. Der 26-jährige Schlussmann ist seit Winter an den englischen Zweitligisten Bristol City verliehen. Zu seinen Schalker Zeiten hatte der 96-Manager Horst Heldt Giefer schon einmal geholt. Sein letztes Bundesliga-Spiel über die komplette Spielzeit absolvierte Giefer am 31. Januar 2015 - gegen Hannover 96!

Emmanuel Sowah Adjei (rechts) steht momentan beim RSC Anderlecht unter Vertrag. Der 19-jährige Ghanaer absolvierte für den belgischen Rekordmeister in der aktuellen Saison 14 Partien. Vertrag hat der Rechtsverteidiger noch bis 2019. © dpa

Nach Bild-Informationen hat Hannover 96 Interesse an Marin Pongračić (rechts). Momentan steht der Innenverteidiger bei 1860 München unter Vertrag. Zunächst spielte der Deutsch-Kroate in der Reserve der Löwen, mitte April wurde er in den Profikader beordert. Pongračić erkämpfte sich einen Stammplatz im Team von Trainer Vitor Pereira und absolvierte die vergangenen vier Spiele in der ersten Mannschaft. © dpa

Der Vertrag von Niko Gießelmann (links) läuft in Fürth aus. 96 soll mit dem Kontakt aufgenommen haben. Die "Roten" ließen den Linksverteidiger Gießelmann vor vier Jahren ablösefrei von den Amateuren nach Fürth ziehen. Bei den "Kleeblättern" gehört der 25-Jährige nicht erst seit dieser Saison zum Stammpersonal. In der aktuellen Spielzeit kommt Gießelmann auf 30 Einsätze. © dpa

Auch Leipzig-Stürmer Frederico Palacios-Martinez ist als Heimkehrer Thema. Der Torjäger wuchs in Linden auf, spielte in Limmer und wechselte über Wolfsburgs Nachwuchs nach Leipzig. In der Reserve von RB erzielte Palacios in der aktuellen Saison in 28 Spielen 19 Tore und bereitete acht Treffer direkt vor. Der 22-Jährige stand bei den Profis fünfmal im Kader und durfte dabei auch schon zweimal Bundesliga Luft schnuppern. © dpa

Diskutiert wird auch über René Adler. Sein Vertrag beim HSV läuft aus, Hamburg bot Adler einen neuen Vertrag für die Hälfte des aktuellen Gehalts (2,7 Millionen Euro) an. Der ehemalige Nationaltorhüter absolvierte in der aktuellen Saison 23 Partien für den HSV, und hielt dabei acht mal seinen Kasten sauber. Zwar hat 96 in Philipp Tschauner den Zu-null-Torwart Nummer eins in der zweiten Liga (15 Spiele ohne Gegentor), man sucht aber dennoch eine Alternative für die Bundesliga. © dpa

Laut Informationen vom Kicker ist Hannover 96 auch an Marwin Hitz interessiert. Der 29-jährige Keeper hat bei den Augsburgern noch Vertrag bis 2018. © dpa

Die Bild-Zeitung berichtete jüngst von einem Interesse der "Roten" an Ex-Nationalspieler Dennis Aogo. Der Verteidiger ist sowohl Manager Horst Heldt als auch Trainer André Breitenreiter noch aus ihrer Zeit bei Schalke 04 gut bekannt. Dennis Aogos Vertrag in Gelsenkirchen endet sogar mit Ablauf dieser Saison. Im Sommer ist der 30-jährige Linksverteidiger ablösefrei. Man beschäftige sich mit vielen Spielern, sagte 96-Manager Heldt und Dennis sei einer von jenen, "mit denen wir uns auseinandersetzen". © dpa