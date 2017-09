Entwarnung bei Pirmin Schwegler, aber fürs HSV-Spiel wird es eng

Das Abschlusstraining vor dem Wolfsburg-Spiel hatte Schwegler abbrechen müssen: Schmerzen im Knie, keine Pässe und keine Zweikämpfe möglich. Nach der Spielpause wurde der Schweizer am Montag genau untersucht. Ein Riss am Innenband ist nicht zu sehen, aber der Einsatz gegen den Hamburger SV immer noch gefährdet.

Am Dienstag soll Schwegler noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Danach beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Muss Schwegler auch am Mittwoch mit dem Training aussetzen, wird's wohl nichts mit dem Einsatz im Nordduell am Freitagabend.

