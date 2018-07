Die 25 ältesten Bundesliga-Torschützen: So knackt Pizarro den Methusalem-Rekord!

Anzeige

"Werder Bremen, lebenslang grün-weiß!" Das Motto der Fan-Hymne füllt kaum einer so sehr mit Leben wie Claudio Pizarro - auch wenn er den Verein zwischenzeitlich immer mal wieder verließ. Viel entscheidender ist jedoch, dass er den Weg auch immer wieder zurück an den Weserstrand fand. Zum nunmehr vierten Mal heuert der Peruaner nun schon bei den Grün-Weißen an - und hat die einmalige Chance, seine Karriere 2019 nicht nur als bester ausländischer Bundesliga-Torschütze (was er mit 192 Treffern bereits ist), sondern auch als ältester zu beenden. Die folgende Bildergalerie verdeutlicht, wie eng es an der Spitze zugeht!

Die 25 ältesten Bundesliga-Torschützen - und wie sie ihre Karriere ausklingen ließen Claudio Pizarro ist zurück in Bremen - und hat die große Chance, etwas Historisches zu erreichen. Wie die folgende Bildergalerie mit den 25 ältesten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten zeigt, könnte er Geschichte schreiben. © imago/Nordphoto 25. Platz - Bernard Dietz (Schalke 04) - 36 Jahre, 10 Monate, 4 Tage: Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte der Libero beim MSV Duisburg, ehe er 1982 bei den Königsblauen anheuerte. Dort erzielte er drei Jahre später beim 5:2 gegen Waldhof Mannheim auch seinen letzten Treffer im Oberhaus. Anschließend widmete er sich zunächst dem Trainer-Business (u.a. Verl, Bochum, Duisburg, Ahlen), ehe Dietz in den Vorstand "seiner" Zebras überging. © imago/Kicker/Liedel 24. Platz - Oliver Reck (Schalke 04) - 36 Jahre, 11 Monate, 13 Tage: Mit Oliver Reck schaffte es sogar ein Torwart in die Top 25 der ältesten Bundesligaspieler. Der trotz oft sensationeller Paraden als "Pannen-Olli" bekannte Keeper bestritt seine meisten Spiele im Trikot von Werder Bremen. Seinen einzigen Treffer erzielte Reck jedoch im Dress der Schalker. Im Februar 2002 verwandelte er einen Elfmeter gegen den FC St. Pauli zum 4:0-Endstand. Heute ist er als Trainer tätig, sein Vertrag bei Kickers Offenbach wurde nach der Saison 2017/18 nicht verlängert. © imago / Team 2 23. Platz - Sami Hyypiä (Bayer Leverkusen) - 36 Jahre, 11 Monate, 18 Tage: Am 6. Spieltag der Saison 2010/11 schlug der Finne gegen den VfB Stuttgart zum letzten Mal in der Bundesliga zu - wie üblich per Kopf. Der Innenverteidiger wechselte im hohen Fußballeralter vom FC Liverpool zur Werkself, wo er seine aktive Laufbahn auch ausklingen ließ und später das Traineramt übernahm. Zuletzt war er bis 2016 für den FC Zürich verantwortlich. © imago/MIS 22. Platz - Carsten Linke (Hannover 96) - 37 Jahre, 2 Tage: "Carsten Linke, Fußballgott", skandierten die Fans von Hannover 96, wenn der Defensivspieler am Ball war. Von 1995 bis zu seinem Karriereende 2003 hielt er den Roten die Treue. Linke strahlte bei Standards immer wieder Torgefahr aus. Davon konnten auch die Bochumer im September 2002 ein Lied singen, als Linke zum 2:1 (Endstand: 2:2) einköpfte. Inzwischen fungiert er als Sporttherapeut des Klinikum Wahrendorff. © imago/Team 2 21. Platz - Frank Mill (Fortuna Düsseldorf) - 37 Jahre, 1 Monat, 7 Tage: Den gebürtigen Essener verbindet man eigentlich eher mit einem schwarz-gelben Trikot, doch der einstige Nationalstürmer trug auch rot-weiß. Zwischen 1994 und 1996 ließ er seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf ausklingen, für die er beim 1:1 auf Schalke (Ende August 1995) sein letztes Tor markierte. Dem Fußball ist Mill immer treu geblieben, aktuell betreibt er die Fußballschule "Kids Active". © imago/WEREK 20. Platz - Krassimir Balakov (VfB Stuttgart) - 37 Jahre, 1 Monat, 25 Tage: Besser hätte sich der Bulgare gar nicht aus der Bundesliga verabschieden können. Am letzten Spieltag der Saison 2002/03 machte er per Elfmeter den 2:0-Sieg über den VfL Wolfsburg perfekt und ließ sich im Anschluss von den Fans feiern. Balakov, der hierzulande vor allem als Teil des magischen Dreiecks um Giovane Elber und Fredi Bobic bekannt ist, kehrte später als Trainer des 1. FC Kaiserslautern kurzzeitig nach Deutschland zurück, coacht aktuell den Klub SFC Etar Veliko Tarnovo in seiner bulgarischen Heimat. © Sandra Behne/Bongarts/Getty Images 19. Platz - Lothar Woelk (MSV Duisburg) - 37 Jahre, 2 Monate, 29 Tage: Knapp 400-mal lief der gelernte Libero beim VfL Bochum auf, beendete seine aktive Laufbahn jedoch in Duisburg. Dort reihte er sich auch im November 1991 in die ausgesprochen lange Torschützenliste der Partie gegen Eintracht Frankfurt ein. Aus Sicht des MSV hatte sein Tor zum 3:4 allerdings keine Bedeutung, da das Spiel am Ende mit 3:6 verloren ging. Lothar Woelk arbeitet inzwischen als Gasttrainer in der Fußballschule von Karl-Heinz Körbel und fungiert als Kundenberater. © imago/WEREK 18. Platz - Reinhold Hintermaier (1. FC Nürnberg) - 37 Jahre, 3 Monate, 22 Tage: Zweimal heuerte der Libero, der zwischenzeitlich auch im Mittelfeld eingesetzt wurde, beim Club an. Der Österreicher wechselte erstmals 1979 zum 1. FC Nürnberg, ehe er über die Umwege Eintracht Braunschweig und 1. FC Saarbrücken 1992 noch einmal zurückkehrte. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub aus dem Saarland erzielte Hintermaier auch seinen letzten Bundesligatreffer beim 4:1 im Juni 1993. Nach seiner Karriere hielt er den Nürnbergern die Treue, arbeitet für sie als Jugendcoach. © imago/Kicker/Liedel 17. Platz - Zvonimir Soldo (VfB Stuttgart) - 37 Jahre, 4 Monate, 3 Tage: Ein Jahrzehnt lief der Kroate im Trikot der Schwaben auf, hier beendete er auch 2006 seine Karriere. Ein Jahr zuvor bescherte der defensive Mittelfeldspieler seinem Verein mit einem Tor gegen Arminia Bielefeld (Endstand: 2:1) einen wichtigen Dreier. Torjubel von Soldo gab es nicht alle Tage zu sehen: Insgesamt netzte er in 301 Spielen 15-mal für den VfB ein. Heute trennen ihn und Stuttgart viele Kilometer, denn er ist als Co-Trainer in China (bei Shandong Luneng) tätig. © imago/ExSpo 16. Platz - Klaus Fischer (Schalke 04) - 37 Jahre, 5 Monate, 21 Tage: Der Stürmer, der für Deutschland an zwei Weltmeisterschaften teilnahm, war vor allem bekannt für seine Fallrückziehertore. Im Prinzip traf der langjährige Schalker allerdings aus allen Lagen - zuletzt im Juni 1987 beim 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf. In der ewigen Torschützenliste der Bundesliga belegt er mit 268 Toren Platz zwei hinter Gerd Müller. Seine Karriere ließ Fischer in Bochum ausklingen, heute betreibt er eine Fußballschule. © imago/Alfred Harder 15. Platz - Hans Schäfer (1. FC Köln) - 37 Jahre, 6 Monate, 26 Tage: Im November 2017 verstarb mit Hans Schäfer eine der größten Kölner Fußballlegenden, der zeitlebens nur für den Effzeh tätig war - erst als Spieler von 1948 bis 1965 und dann als Co-Trainer von 1966 bis 1969. Der ehemalige Offensivspieler erreichte das stolze Alter von 90 Jahren. Seine letzte Duftmarke als Fußballer legte er am 15. Mai 1965, als er gegen Borussia Dortmund zum 1:0 (Endstand: 2:2) einnetzte. © imago/Horstmüller 14. Platz - Michael Lameck (VfL Bochum) - 37 Jahre, 7 Monate: Er ist eine echte Bundesligalegende: Michael Lameck belegt nämlich Rang neun in der Liste der Bundesligaspieler mit den meisten Einsätzen. 518-mal lief er im Bochum-Dress auf. Im Vergleich dazu klingen seine 37 Tore nicht gerade nach einer starken Ausbeute, doch für einen Defensivspieler kann sich das sehen lassen. Zuletzt traf Lameck im April 1987 zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Später versuchte er sich als Spielertrainer (u.a. beim Freiburger FC) und tritt heute hin und wieder in der Fußballschule von Klaus Fischer in Erscheinung. © imago/Kicker/Liedel 13. Platz - Wolfgang Seel (1. FC Saarbrücken) - 37 Jahre, 8 Monate, 4 Tage: Die große Liebe des Linksaußen hörte bzw. hört - trotz vieler Jahre bei Fortuna Düsseldorf - auf den Namen 1. FC Saarbrücken. Hier begann er seine Profi-Karriere, hier beendete er sie. Wolfgang Seel verabschiedete sich als Torschütze mit seinem 1:1 gegen den VfB Stuttgart in der Saison 1985/86 von der großen Fußballbühne. Der sechsmalige deutsche Nationalspieler arbeitete nach seiner Laufbahn unter anderem für die Saarland Sport-Toto GmbH. © imago/Ferdi Hartung 12. Platz - Ewald Lienen (MSV Duisburg) - 37 Jahre, 8 Monate, 30 Tage: Nein, Ewald Lienen ist als aktiver Fußballer nicht nur aufgrund seiner 25 cm langen Risswunde im Oberschenkel in Erinnerung geblieben, sondern auch als einer der ältesten Bundesligatorschützen aller Zeiten. Der Linksaußen traf noch im hohen Alter gegen den Karlsruher SC Ende August 1991, was aufgrund von fünf Toren von Michael Tönnies (Endstand: 6:2) allerdings ein wenig in den Hintergrund geriet. Später machte sich Lienen als Trainer vieler Bundesliga- und ausländischer Klubs einen Namen. Aktuell leitet er als Technischer Direktor des FC St. Pauli die Geschicke. © imago/Pressefoto Baumann 11. Platz - Dariusz Wosz (VfL Bochum) - 37 Jahre, 11 Monate, 11 Tage: In Polen geboren, in Halle zum Fußballprofi gereift und in Bochum zu Deutschlands "Zaubermaus" avanciert: Der nur 1,69 Meter große Dariusz Wosz bleibt als großer Fußballer in Erinnerung, der bis ins Jahr 2007 für seinen VfL die Fußballschuhe schnürte. Mit seinem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag der Saison 2006/07 verabschiedete er sich von seinen Fans - nur um später als Trainer (verschiedene Auswahlen) zurückzukehren. Noch heute ist Wosz Teil des Zweitligisten. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 10. Platz - Michael Tarnat (Hannover 96) - 37 Jahre, 11 Monate, 24 Tage: "Tanne" wurde mit dem FC Bayern mehrfach Meister und Pokalsieger und stemmte sogar den Champions-League-Pokal in die Höhe. Zudem sammelte er Erfahrungen in der Premier League bei Manchester City. Seine aktive Karriere beendete er allerdings mit über 39 Jahren bei Hannover 96. Zuletzt trat Tarnat im Oktober 2007 als Torschütze in der Beletage in Erscheinung, als ihm gegen Wolfsburg der wichtige 2:2-Ausgleich gelang. Inzwischen ist der linke Verteidiger zu den Roten zurückgekehrt, wo er als Leiter der 96-Akademie fungiert. © imago/Kaletta 9. Platz - Sigfried Held (Bayer Uerdingen) - 38 Jahre, 7 Monate: Siggi Held ist der jüngste der 38-jährigen Bundesligatorschützen und damit Teil der Top 10. Als der Offensivspieler am 23. Spieltag der Saison 1980/81 zum 2:2 gegen den VfB Stuttgart (Endstand: 2:3 aus Sicht von Uerdingen) einnetzte, war er bereits deutlich über 38 Jahre alt. Die meisten Spiele bestritt der spätere Trainer der maltesischen und thailändischen Nationalmannschaft für Kickers Offenbach und Borussia Dortmund. In Uerdingen ließ der Mann mit den auffälligen Augenbrauen seine aktive Laufbahn ausklingen. © imago/WEREK 8. Platz - Lothar Matthäus (Bayern München) - 38 Jahre, 7 Monate, 30 Tage: Obwohl er viele schwere Verletzungen (darunter Kreuzbandrisse) erlitten hatte, spielte und traf "Loddar" bis ins hohe Alter. 1999, also ein Jahr bevor er in New York bei den Metro Stars seine fußballerische Rente hinauszögerte, erzielte er beim 6:1 gegen den SC Freiburg sein 121. und damit letztes Tor in der Bundesliga. Nachdem seine Trainerkarriere keine großen Erfolge hervorbrachte, konnte er sich als Sky-Experte behaupten. © imago/ExSpo 7. Platz - Richard Kress (Eintracht Frankfurt) - 38 Jahre, 8 Monate, 17 Tage: Als der am 30. März 1996 verstorbene Richard Kress noch gegen den Ball trat, waren die Zeiten andere. Alleine dass der Stürmer nach seinem Wechsel nach Frankfurt zunächst noch bei den Gasolin-Werken angestellt war und später eine Drogerie mit seiner Frau betrieb, macht den Unterschied zum heutigen Leben eines Fußballstars deutlich. Trotz der Mehrfachbelastung blieb er bis ins hohe Fußballeralter leistungsfähig: Sein letztes Tor erzielte er im November 1963 in der damals neu eingeführten Bundesliga beim 5:2 gegen 1860 München. © imago/Pressefoto Baumann 6. Platz - Max Morlock (1. FC Nürnberg) - 38 Jahre, 11 Monate, 28 Tage: Für Max Morlock gilt ähnliches wie für Richard Kress, wenngleich sein Name bundesweit noch bekannter sein dürfte. Das liegt vor allem darin begründet, dass Morlock im WM-Finale 1954 gegen Ungarn das 1:2-Anschlusstor erzielte. Zehn Jahre später war der Mittelstürmer immer noch aktiv - und zwar für seinen Verein 1. FC Nürnberg. Am 9. Mai 1964 traf er zum letzten Mal (zum 2:1 beim 2:2-Remis gegen den HSV). 30 weitere Jahre später erlag Morlock im Alter von 69 Jahren einem Krebsleiden, seine Verdienste sind bis heute unvergessen. © imago/Otto Krschak 5. Platz - Günter Sebert (Waldhof Mannheim) - 39 Jahre, 1 Tag: "Waldhof ist mein Leben", heißt die Biografie des gebürtigen Mannheimers, der sämtliche Profispiele für diesen Klub bestritt. Dementsprechend markierte er auch seinen letzten Bundesligatreffer im Waldhof-Dress - kurz nach seinem 39-jährigen Geburtstag am 30. Mai 1987 gegen Bayer Leverkusen. Nach seiner aktiven Laufbahn kam er weiter herum, coachte unter anderem Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg, ehe er von 2009 bis 2013 wieder nach Mannheim (als Sportlicher Leiter) zurückkehrte. © imago/Ferdi Hartung 4. Platz - Claudio Pizarro (1. FC Köln) - 39 Jahre, 5 Monate, 1 Tag: Mit 192 Toren ist der Peruaner der beste ausländische Bundesligatorschütze aller Zeiten. Nachdem er für den 1. FC Köln in der Spielzeit 2017/18 nur einmal (beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart im März) einnetzen konnte, möchte er seine eindrucksvolle Bilanz nun bei seinem vierten Anlauf in Bremen weiter ausbauen. Trifft Pizarro zum Ende der Saison (also 2019) tatsächlich noch einmal für Werder, könnte er zum ältesten Torschützen der Beletage avancieren. © imago/Laci Perenyi 3. Platz - Morten Olsen (1. FC Köln) - 39 Jahre, 6 Monate, 18 Tage: Ein weiterer Ex-Kölner befindet sich auf dem dritten Platz, der zum Zeitpunkt seines letzten Bundesligatores sogar noch einen Tick älter war als Claudio Pizarro. Die Rede ist von Morten Olsen, der 1989 seine Karriere in der Domstadt beendete. Im März erzielte er gegen den VfL Bochum seinen persönlichen Abschiedstreffer zum 3:1-Endstand. In den 90ern kam es dann zum Wiedersehen: Diesmal nahm der Däne allerdings auf der Trainerbank Platz, ehe er 15 Jahre lang die Nationalmannschaft seines Heimatlandes (von 2000 bis 2015) betreute. © imago/Oliver Hardt 2. Platz - Manfred Burgsmüller (Werder Bremen) - 39 Jahre, 7 Monate, 14 Tage: Viele kennen "Manni" vor allem aus der Kabel Eins-Doku "Helden der Kreisklasse", in der er versuchte, den SSV Hacheney nach oben zu führen. In erster Linie aber war und ist Burgsmüller ein Held der Bundesliga, der 213-mal einnetzen konnte. In Erinnerung bleibt er den Fans als Torjäger von Borussia Dortmund und Werder Bremen, wo er zwischen 1985 und 1990 seine letzten Spielzeiten absolvierte. Am 5. August 1989 schrieb er mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf (Endstand: 2:2) als bis dato ältester Bundesligatorschütze Geschichte. © imago/Kicker/Liedel 1. Platz - Mirko Votava (Werder Bremen) - 40 Jahre, 3 Monate, 30 Tage: Auch Platz eins der ältesten Bundesligaspieler aller Zeiten geht an einen Bremer, der dem SV Werder heute noch (als U23-Trainer) die Treue hält. Mirko Votava ist der einzige, der zum Zeitpunkt seines letzten Tores im Oberhaus (3. Spieltag der Saison 1996/97 beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart) die 40-Jahre-Grenze überschritten hat. Dieser Rekord könnte 2019 von einem weiteren Grün-Weißen übertroffen werden: Die Rede ist natürlich von Claudio Pizarro. © imago/Claus Bergmann

Ausblick: Im Frühjahr kann Pizarro den Oldie-Rekord knacken

Auf dem Weg an die Spitze der erfolgreichsten Oldie-Goalgetter stehen ihm aber aktuell noch ein paar Ex-Profis, darunter zwei Bremer, im Weg. Doch: Der "Pizzabote" hat es selbst in der Hand, wenn er in diesem und vor allem im nächsten Jahr noch einige Tore "austrägt".

Am 3. Oktober feiert Pizarro seinen 40. Geburtstag. Die aktuelle Nummer eins in dieser Liste war bei seinem letzten Treffer im Oberhaus exakt 40 Jahre, drei Monate und 30 Tage alt. Das bedeutet, dass dem Südamerikaner in den Monaten März, April oder spätestens Mai ein Tor gelingen sollte, um in dieser Saison den Platz an der Sonne einzunehmen.