Pizarro als Erdinc-Ersatz zu 96? – Manager Horst Heldt dementiert

Garding Das tat gut. Nach dem Test beim HSC liefen Kinder auf den dreifachen Torschützen zu und fragten höflich nach Selfie oder Autogramm. Mevlüt Erdinc erfüllte die Wünsche gern. Diese Begeisterung war er vorher so nicht gewohnt bei Hannover 96. Erdinc kehrte vorbelastet nach Hannover zurück. Weder in Testspielen noch in Pflichtspielen hatte der Türke jemals für 96 getroffen. Beim HSC vor 2500 Zeugen dann gleich dreimal, dabei ein Klasse-Kopfball in den Winkel. An seinem Status bei 96 ändert es nicht. Erdinc ist zwar mediendeutsch „in einer Beziehung“ zu 96, aber er ist zu verkaufen.