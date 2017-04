PKW fängt Feuer - RB-Fans helfen auf A 38

Das Auto einer Familie aus Mühlhausen mit Kindern und Hunden an Bord, hatte nach einem technischen Defekt ebenfalls auf dem Parkplatz Leinetal auf der A 38 angehalten. Als Rauch aus dem Motorraum aufstieg, zögerten zwei RB-Fans nicht lange, schnappten sich den Feuerlöscher ihres Fan-Busses und rannten sofort zum Auto. Beide sind selbst Mitglied der Feuerwehr und wussten daher genau, was sie tun und was sie auf keinen Fall tun dürfen. So konnte der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr Leinefelde in Schach gehalten werden.