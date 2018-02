Der Platzwart: "Der DFB hat richtig Not, weil Martin mit dem Richter droht"

Anzeige

Die Republik ist elektrisiert. Iver, der Schmächtige, ein Mittelfeldspieler aus Norwegen, hat aus dem Spiel heraus gegen den HSV aus Hamburg ein Tor geschossen. Für Hannover 96. Sucht die Landesregierung nicht gerade einen neuen Feiertag? Der 4. Februar wäre aus 96-Sicht seit Sonntag kein schlechter Termin. Früher schossen Ivorer die Tore bei den Roten, jetzt Iverer – ein Fjordschritt, iverraschend selbst für Experten. Also: 4. Februar – Refossumationstag.

Ohnehin kommt 96 nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Zu Recht. Hannover hat 28 Punkte, das ist weniger als tatsächlich möglich, aber mehr als jemals geglaubt. Bester Nordclub, Aufsteiger der Stunde. Und mit ein bisschen mehr Konsequenz wäre 96 auf Kurs Vizemeisterschaft, und Barcelona müsste sich einen neuen Namen merken. Aber Bebou hat in Hamburg verzogen und damit sein Abstiegskandidaten-Hilfsprojekt fortgesetzt. Anschließend hat Martin Kind zurückgezogen und erst damit den Fußball in Deutschland grundlegend verändert. Kind kann Fallrückzieher wie Klaus Fischer. Sein Antrag ruht und bringt alle ins Rotieren. Anders gesagt: Der DFB hat richtig Not, weil Martin mit dem Richter droht. Fest steht: Das Thema 50+1 ist medial omnipräsent, Thema in jeder Kneipe und auf dem Wochenmarkt („50? – Darf‘s ein bisschen mehr sein?“). Die Politik ist kurz davor, das Thema in die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU einzubeziehen.

In Wirklichkeit ist nach dem 21. Spieltag alles wie immer. Die Bayern haben 53 Punkte, Köln 13. Die Meisterschaft kann Köln nun auch rechnerisch abhaken, man darf gespannt sein, wie die Mannschaft und Wolfgang Overath diese Nachricht wegstecken. Auf der anderen Seite die Bayern mit einem Torverhältnis, besser als das der Topverfolger auf den Plätzen zwei bis vier zusammen, Klassenerhalt so gut wie sicher – erstes Saisonziel also so gut wie erreicht: Nie mehr 2. Liga! Trotzdem bleiben die Münchner bescheiden. Meisterschaft? Nein, sie müssen noch gegen Hannover 96 ran. Statt vom Triple zu reden, ließ Heynckes vor dem Pokalspiel gegen Paderborn trainieren, mit Ball und draußen. Vorgänger Ancelotti hätte ein gemeinsames Whisky-Tasting mit anschließendem Friseurbesuch im Warmen angesetzt. Aber Heynckes ist gelernter Akribiker. Der Gegner wurde mithilfe einer ganz gewöhnlichen spielfeldbreiten westfälischen Backsteinmauer perfekt simuliert. Angstgegner? Ja, hat Angst. Passt.

Hannover 96 verbreitet im Moment sogar Angst und Schrecken bei Gegnern, gegen die man gar nicht spielt. Beispiel Stuttgart. Neuer Übungsleiter: 96-Trainerlegende Tayfun Korkut. Sportlich betrachtet spricht viel für Korkut: Er wohnt nur wenige Kilometer vom VfB-Gelände entfernt, er kennt sich in der Schwabenmetropole aus, er benötigt keine teure Dienstwohnung und keinen Dolmetscher, außerdem bringt er einen total sympathischen Ko-Trainer mit, einen Ami aus Hannover, der notfalls rechts hinten aushelfen kann.

Wer auch immer ihn beim VfB verpflichtet hat, der Mann denkt perspektivisch. Korkut war ein halbes Jahr beim 1. FC Kaiserslautern, Profifußball ist am Betzenberg seitdem nur noch eine Option unter vielen. Beweis: Michael Frontzeck ist als neuer Trainer von den armen Teufeln in Hannover zu den Roten Teufeln in die Pfalz gewechselt. Erste Amtshandlung: Eintracht Braunschweig geschlagen, gelernt ist gelernt. Prognose: Im Sommer wird Frontzeck durch Thomas Schaaf ersetzt, Frontzeck folgt auf Korkut, Korkut übernimmt Braunschweig, Daniel Stendel übernimmt Bayer Leverkusen und Mirko Slomka den FC Bayern München, weil Heynckes nach Paderborn wechselt. Spätestens dann ist 50+1 nur noch ein Randthema.

Steven Cherundolo: Bilder einer außergewöhnlichen Fußballharriere: Interessierter Zeitungsleser: Steven Cherundolo kurz nach seiner Verpflichtung durch Hannover 96 im Jahr 1999. © zur Nieden Steven Cherundolo im alten Niedersachsenstadion (1999). © imago/Rust In der Aufstiegssaison 2001/02 gewinnt Hannover 96 gegen Babelsberg – und Steven Cherundolo trifft zum 2:0. Er wird von seinen Mitspielern Nebosja Krupnikovic (links), Jan Simak (hinten) und Altin Lala (rechts) gefeiert. © dpa Steven Cherundolo und Zeugwart Mille Gorgas feiern den Aufstieg in die Bundesliga. © zur Nieden Im Jahr 2004 trifft Steven Cherundolo mit Hannover 96 auf Fabian Ernst im Trikot von Werder Bremen. © imago/MIS Steven Cherundolo und Per Mertesacker: Schnappschuss beim Torjubel aus dem Jahr 2004. © imago/Baering 96-Grillabend im Jahr 2005: Per Mertesacker und Steven Cherundolo haben Spaß. © imago/Kaletta Steven Cherundolo bejubelt einen Treffer. © imago/Team2 Kein Durchkommen für den "Capitano": Steven Cherundolo 2006 im Trikot der US-Nationalmannschaft im Duell mit Michael Ballack. © imago/Werek Im 96-Trainingslager im türkischen Alanya versucht sich Cherundolo im Bauchtanz. © Petrow Im Jahr 2010 kann der damalige Bayern-Spieler Toni Kroos Cherundolo nur unfair stoppen. © imago/Bernd Müller Privates Glück: Steven Cherundlolo heiratet seine Mandy im Jahr 2010. © zur Nieden 2010 feiern die Fans von 96 Steven Cherundolo mit einer Choreo für seine damals elf Jahre in Hannover. © imago/Kaletta Steven Cherundolo bedankt sich bei den 96-Fans für die ihm gewidmete Choreo. © imago/Kaletta Im Mai 2011 feiert Cherundolo einen 3:1-Sieg gegen Bayern München mit einer Fahne. © imago/Ulmer Schließlich heißt es auch für den hier sektgeduschten Cherundolo: "Europa wir kommen!" © Petrow Steven Cherundolo und sein Kumpel Altin Lala. © zur Nieden Nach der aktiven Profikarriere: Steven Cherundolo an der Seitenlinie als Nachwuchstrainer von Hannover 96. © Priesemann Seit Ende Januar 2018 ist Steven Cherundolo Co-Trainer unter Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart. © imago/Sportfoto Rudel

