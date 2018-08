Der Platzwart: Perlenstöbern in Groß Munzel - wie die Top-Klubs den Henne übersahen

Vor dem Pokalspiel gegen Karlsruhe hat Manager Horst Heldt richtig einen rausgehauen. Heldt sagte: „Ich glaube, dass wir konkurrenzfähig sind. Wie konkurrenzfähig, werden wir sehen.“ 96 Prozent? Würde man unterschreiben. Aber was passiert, wenn sich herausstellt, dass Hannover nur zu 50 Prozent konkurrenzfähig ist? Oder zu 5? Das wäre eine Konkurrenzrestfähigkeit, Horst Heldt hätte also immer noch recht. Aber da brauchst du nicht nach Bremen fahren.

Tatsächlich gab es noch 15 000 Restkarten, und am Ende stand es 6:0 für Hannover . So einen souveränen Auswärtssieg im Pokal hat 96 letztmals 1975 beim 7:1 gegen die dicken Kicker von Gummi-Mayer Landau hingelegt. Zwischenfazit in Sachen Konkurrenzfähigkeit: Für die 3. Liga reicht‘s.

96 ist in geradezu beängstigender Frühform. Ein Boulevardblatt hat ausgerechnet, dass die Roten „Testspielmeister“ sind. Und dann Pokal, für Hannover normalerweise nur ein Wort aus den Buchstaben „Alp“ und „k.o“. Der Gegner, kein unbeschriebenes Blatt: Karlsruher SC, das ist Hexenkessel Wildpark, Winnie Schäfer, Oliver Kahn, Sean Dundee, Mirko Slomka. Vor nicht allzulanger Zeit hat der Club den FC Valencia mit 7:0 vom Rasen gefegt. Euro-Eddy, Uefa-Cup und so.

Der Henne oder das Ei?

Men ot the Match: Pirmin Schwegler und ein gewisser Hendrik Weydandt. Weydandt, Rufname Henne, schießt in Karlsruhe zwei Tore in sechs Minuten und beantwortet nebenbei die ewige Frage, was zuerst da war: Der Henne oder das Ei. Der Henne natürlich! Zweimal steht der Henne im Karlsruher Strafraum goldrichtig, zwei Mal liefern erst Wood und dann Ostrzolek das Ei passgenau auf dessen Fuß. Hält Weydandt diese Quote, käme er in der kommenden Bundesligasaison bei 34 Einwechslungen in der 82. Minute auf 68 Tore. Davon träumt sogar Mevlut Erdinc.

VIP-Tribünen? In Groß Munzeln scouten Profis

Der Doppelpack ist nicht unbemerkt geblieben. Große Aufregung in England, Spanien, Italien und China: Hendrik Weydandt? Haben die Scouts einfach nicht auf dem Zettel. Haben sie aufs Mannschaftsfoto geschaut, kein Weydandt weit und breit. Groß Munzel? Nie gehört in Klein Mailand. Das kommt davon, wenn die Beobachter mit teuren Sonnenbrillen in Gelsenkirchen und Leverkusen auf den VIP-Tribünen rumlümmeln, anstatt in Groß Munzel die wahren Perlen aufzustöbern. Hier, wo die Möseke in die Südaue mündet, dem Nildelta Niedersachsens, hat Hendrik Weydandt in der Kreisliga das Fundament für seine Karriere gelegt.