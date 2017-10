Platzwunde am Kopf: Köln-Kapitän Lehmann von Fitness-Trainer verletzt

10 Spiele, zwei Unentschieden, acht Niederlagen. Die Bundesliga-Bilanz des 1. FC Köln passt zu Halloween - sie ist einfach gruselig . Nach einem starken Auftritt im DFB-Pokal bei Hertha BSC unter der Woche, verloren die Domstädter das wichtige Derby gegen Bayer Leverkusen am Samstag . Und jetzt gab es auch noch einen Schreckmoment um Kapitän Matthias Lehmann. Das Training am Montag musste abgebrochen werden.

Was war passiert? Athletiktrainer Yann-Benjamin Kugel wärmte sich gemeinsam mit den Profis des 1. FC Köln zum Beginn der Trainingseinheit auf. Doch das Training musste bereits abgebrochen werden, bevor es richtig starten konnte. Kugel traf Lehmann mit seinem Stollenschuh so hart am Kopf, dass dieser blutüberströmt auf den Platz liegen blieb. Mit Eisbeutel auf dem Kopf wurde der Mittelfeld-Spieler sofort ins Krankenhaus, in die MediaPark Klinik, gefahren. er musste genäht werden.